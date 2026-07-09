Silny wiatr zniszczył bocianie gniazdo. Strażacy uratowali trzy pisklęta

2026-07-09, 18:59  BN
Silny wiatr zniszczył bocianie gniazdo. Strażacy uratowali trzy pisklęta/fot. OSP Zbiczno

Silny wiatr zniszczył bocianie gniazdo. Strażacy uratowali trzy pisklęta/fot. OSP Zbiczno

Silny wiatr doprowadził do zawalenia bocianiego gniazda w Sumowie w gminie Zbiczno. Na ziemię spadły trzy młode bociany. Dzięki szybkiej akcji strażaków i samorządowców udało się odbudować gniazdo i bezpiecznie umieścić w nim pisklęta.

Do zdarzenia doszło w środę w Sumowie w gminie Zbiczno w powiecie brodnickim. Akcję ratunkową zainicjował tamtejszy urząd gminy. W działania zaangażowali się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. Ratownikom udało się naprawić uszkodzoną konstrukcję, odtworzyć gniazdo i ponownie umieścić w nim wszystkie trzy pisklęta.

Jak przekazał na swoim Facebooku Tomasz Królak, lider Brodnickiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Pomarina”, podczas akcji młode bociany zostały również zaobrączkowane. W geście podziękowania dla strażaków nadano im imiona: Wojtek, Mateusz i Waldek. Obrączkowanie pozwoli w przyszłości śledzić losy ptaków.

Jak podkreśla Tomasz Królak na swoim profilu w mediach społecznościowych, tegoroczny sezon lęgowy nie sprzyja bocianom w gminie Zbiczno. - Część gniazd jest niezasiedlonych, a w tych zasiedlonych przeważają pojedyncze pisklęta - pisze przyrodnik.

Przy okazji akcji Tomasz Królak zwrócił uwagę na zachowanie młodych bocianów po upadku z gniazda. Choć „leżały” nieruchomo, były całe i zdrowe. To naturalna reakcja obronna, nazywana akinezą, która występuje u młodych bocianów w sytuacji zagrożenia.

Silny wiatr zniszczył bocianie gniazdo. Strażacy uratowali trzy pisklęta/fot. OSP Zbiczno

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