Nauka w zasięgu ręki. Wakacje w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu [Wakacyjny przewodnik po regionie]

2026-07-09, 09:00 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/BN

Od lewej: Monika Wiśniewska, dyrektorka Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu i Kinga Łęgowska, rzecznik prasowy instytucji/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Jak bije serce, kosmos w zasięgu ręki, warsztaty z jajem i magia iluzjonistów - to wszystko czeka na nas w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. W wakacje można tu spędzić cały dzień.

To tutaj króluje hasło, że nauka jest na wyciągnięcie ręki. Proponowane przez centrum wystawy, warsztaty oraz prelekcje adresowane są do wszystkich - dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.



Wchodząc do Młyna Wiedzy pierwsze, co widzimy, to ogromne Wahadło Foucaulta. - To najdłuższe zamontowane na stole Wahadło Foucaulta w Polsce - informują Monika Wiśniewska, dyrektorka Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu i Kinga Łęgowska, rzecznik prasowy instytucji. - Dzięki niemu udowadniamy, że Ziemia kręci się wokół własnej osi. Nasi odwiedzający przed wejściem na wystawy często spędzają chwilkę, a czasami nawet i więcej, bo czekają na to, żeby sprawdzić, czy faktycznie Ziemia w trakcie ich wizyty obróciła się wokół własnej osi - dodają przedstawicielki Młyna Wiedzy.



Jest też wystawa „O obrotach”, którą zwiedzający mogą oglądać od lat. Ulegała jednak modyfikacjom, ale nazwa pozostała. - Jeżeli ktoś był w Młynie Wiedzy na samym początku i przyjdzie do nas w tej chwili, to zobaczy, że ta wystawa wygląda nieco inaczej - informują nasze przewodniczki.



Jak teraz wygląda wystawa? - Lewa strona to maszyny proste - słynne Machinarium czy Koło Chomika. Natomiast po drugiej stronie zapraszamy do modelu stacji kosmicznej - tam znajduje się czarna dziura czy też doświadczenie Galileusza. Możemy też spojrzeć na fazy księżyca - informują dyrektorka Młyna Wiedzy oraz jego rzecznik.



W placówce można też zobaczyć czasową wystawę „Serce pompa doskonała”, a także, jak podkreślają przedstawicielki centrum nowoczesności, jedyną w Polsce ekspozycję o dojrzewaniu. - Są ścieżki dorastania, podzielone na trzy segmenty tematyczne, społeczno-kulturowa ścieżka edukacji i ścieżka dorastania - dodają rozmówczynie Polskiego Radia PiK.



O wakacyjnej ofercie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu można posłuchać poniżej.



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