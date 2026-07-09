Kolejne utrudnienia na moście we Włocławku. Przez kilka dni będzie zamknięty od 22:00 do 6:00

2026-07-09, 06:55 Agnieszka Marszał/BN

Most we Włocławku/fot. UM Włocławek

Od czwartku (9 lipca) włocławski most będzie zupełnie zamknięty w godz. od 22:00 do 6:00. Tak ma być przez około tydzień.

- Zamknięcie mostu jest podyktowane przygotowywaniem się do kolejnego etapu związanego z naprawą płyty jezdnej - informuje Jakub Sztejnwald z biura prezydenta Włocławka.



W środę zmianie uległa organizacja ruchu - przedłużono ruch wahadłowy. - Wahadło będzie na całej długości mostu - mówi przedstawiciel włodarza miasta w rozmowie z Polskim Radiem PiK. W ciągu tygodnia, od godziny 6:30 do 18:00 ruch będzie kierowany ręcznie. Natomiast w sobotę i w niedzielę będzie nim zarządzał sygnalizator.



To nie koniec utrudnień dla kierowców we Włocławku. W sobotę przed południem nie będzie można przejechać przez tamę. Jak informuje w komunikacie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, na zaporze będą prowadzone kwartalne pomiary obiektów mostowych. W związku z tym ruch zostanie całkowicie wstrzymany od 7:00 do 11:00.