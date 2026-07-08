Odznaczenia i wyższe stopnie dla funkcjonariuszy. Służba więzienna świętuje [zdjęcia]

2026-07-08, 19:56 MG

Służba więzienna świętowała w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

Obchody Święta Służby Więziennej połączone z jubileuszem 30-lecia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej odbywały się w środę w Bydgoszczy.

Podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, a także akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom z regionu.



Galeria zdjęć z uroczystości - poniżej.