Wirus afrykańskiego pomoru świń w powiecie świeckim! Kilkaset zwierząt do utylizacji

2026-07-08, 18:02  Ireneusz Sanger/MG
Sytuacja jest monitorowana przez służby weterynaryjne

Sytuacja jest monitorowana przez służby weterynaryjne

W miejscowości Czapelki w powiecie świeckim stwierdzono pierwsze w tym roku w woj. kujawsko-pomorskim ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) w hodowli trzody chlewnej.

- W gospodarstwie było około 750 sztuk. Hodowla prowadzona była w cyklu zamkniętym. Zwierzęta zostały już wywiezione do utylizacji - poinformował Wojciech Młynarek - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy.

Trwa postępowanie epizootyczne mające dać odpowiedź na pytanie, jak wirus przedostał się do chlewni. W ostatnim czasie w powiecie świeckim notowane były przypadki ASF u dzików.

800 metrów od wykrytego w chlewni ogniska znajduje się ferma, w której hodowanych jest kilka tysięcy świń. Sytuacja jest monitorowana przez służby weterynaryjne.

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