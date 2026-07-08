Wirus afrykańskiego pomoru świń w powiecie świeckim! Kilkaset zwierząt do utylizacji
W miejscowości Czapelki w powiecie świeckim stwierdzono pierwsze w tym roku w woj. kujawsko-pomorskim ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) w hodowli trzody chlewnej.
- W gospodarstwie było około 750 sztuk. Hodowla prowadzona była w cyklu zamkniętym. Zwierzęta zostały już wywiezione do utylizacji - poinformował Wojciech Młynarek - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy.
Trwa postępowanie epizootyczne mające dać odpowiedź na pytanie, jak wirus przedostał się do chlewni. W ostatnim czasie w powiecie świeckim notowane były przypadki ASF u dzików.
800 metrów od wykrytego w chlewni ogniska znajduje się ferma, w której hodowanych jest kilka tysięcy świń. Sytuacja jest monitorowana przez służby weterynaryjne.