Himalajski rekord w toruńskim zoo! Wykluł się szósty pisklak zagrożonego gatunku [zdjęcia]

2026-07-08, 17:11  Mariusz Luda/MG
Ptak należy do rodziny bażantowatych i zamieszkuje górskie rejony Azji/fot. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

Ptak należy do rodziny bażantowatych i zamieszkuje górskie rejony Azji/fot. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

Szósty pisklak olśniaka himalajskiego przyszedł na świat w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu. To absolutny rekord w historii placówki.

Ptak ten należy do rodziny bażantowatych i zamieszkuje górskie rejony Azji, głównie Himalajów - od Afganistanu po Tybet, do wysokości nawet około 5000 m n.p.m.

Nie jest łatwy w obserwacji w swoim środowisku naturalnym. Jest bardzo odporny na niskie temperatury, więc nasze polskie zimy nie są mu straszne.

Ptak należy do rodziny bażantowatych i zamieszkuje górskie rejony Azji/fot. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu Ptak należy do rodziny bażantowatych i zamieszkuje górskie rejony Azji/fot. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu Ptak należy do rodziny bażantowatych i zamieszkuje górskie rejony Azji/fot. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu Ptak należy do rodziny bażantowatych i zamieszkuje górskie rejony Azji/fot. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

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