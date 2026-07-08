Himalajski rekord w toruńskim zoo! Wykluł się szósty pisklak zagrożonego gatunku [zdjęcia]

2026-07-08, 17:11 Mariusz Luda/MG

Ptak należy do rodziny bażantowatych i zamieszkuje górskie rejony Azji/fot. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

Szósty pisklak olśniaka himalajskiego przyszedł na świat w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu. To absolutny rekord w historii placówki.

Ptak ten należy do rodziny bażantowatych i zamieszkuje górskie rejony Azji, głównie Himalajów - od Afganistanu po Tybet, do wysokości nawet około 5000 m n.p.m.



Nie jest łatwy w obserwacji w swoim środowisku naturalnym. Jest bardzo odporny na niskie temperatury, więc nasze polskie zimy nie są mu straszne.