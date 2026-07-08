Na ratunek mieszkance Więcborka. Policjanci ewakuowali kobietę i gasili pożar budynku gospodarczego

2026-07-08, 11:40 JW

Policjanci z Więcborka pomogli w ratowaniu dobtyku kobiety /fot. KPP Sępólno Krajeńskie

Dzielnicowi z Więcborka zapobiegli pożarowi budynku gospodarczego połączonego z domem. Ewakuowali kobietę, zabezpieczyli dobytek i zajęli się gaszeniem ognia do momentu przyjazdu strażaków.

Kilka dni temu dzielnicowi z Posterunku Policji w Więcborku, podczas służby, zauważyli gęsty, czarny dym, unoszący się nad jedną z posesji przy ul. Kościuszki. Kiedy poszli sprawdzić, co się dzieje zobaczyli, że pali się wnętrze budynku gospodarczego.



- Pożar stanowił realne zagrożenie, ponieważ budynek gospodarczy był połączony z domem mieszkalnym od strony ul. Złotowskiej. Funkcjonariusze niezwłocznie powiadomili dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, a następnie przystąpili do działań ratowniczych - przekazuje st. asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy KPP w Sępólnie Krajeńskim.



Najpierw ewakuowali właścicielkę posesji. Następnie z płonącego budynku wyprowadzili samochód i motocykl oraz wynieśli dwie butle gazowe, dzięki czemu nie doszło do eksplozji. Przed przyjazdem strażaków, wspólnie z mieszkańcami zaczęli gasić pożar.



Po przybyciu na miejsce strażacy przejęli działania i opanowali sytuację. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wstępnie policjanci ustalili, że przyczyną pożaru był niedogaszony grill, który znajdował się wewnątrz budynku gospodarczego.