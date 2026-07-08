Maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości. Jak poszło absolwentom z Pomorza i Kujaw?

2026-07-08, 11:20 Tatiana Adonis/JW

Maturzyści poznali swoje wyniki z egzaminu /fot. Tatiana Adonis

Jedni są zadowoleni inni mniej. Uczniowie od rana mogli logować się w systemie i sprawdzać, jak poszedł im egzamin. Od środy (8 lipca) odbierają też świadectwa w szkołach.

My rozmawialiśmy z maturzystami z bydgoskiej „szóstki".



-Jestem bardzo zadowolony i wydaje mi się, że tam, gdzie chcę się dostać, dostanę się na spokojnie - mówi nam maturzysta - Lepiej chyba z angielskiego rozszerzonego 90% jest Dziewiątka z przodu się liczy - zaznacza inna absolwentka.



- Z niektórych przedmiotów zadowalające, z niektórych fajnie by było mieć trochę więcej, ale to tak zawsze jest. - dodaje kolejna.



- Podstawa trochę słaba, bo 48% z Polaka. Z Angola 9.5, z matematyki nie musiałem, bo laureat akurat. Teraz wybieram się do Warszawy, na matematykę łączoną z informatyką - zdradza nam absolwent.



W Kujawsko-Pomorskiem maturę zdało 80 proc. uczniów, 13 proc. ma prawo do poprawki