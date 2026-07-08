Gdzie jest Nadia Pawlak z Bydgoszczy? 15-latka wyszła z domu i nie wróciła

2026-07-08, 10:09 JW

Policjanci z Bydgoszczy poszukują 15-letniej Nadii Pawlak /źródło: BCZK

Policjanci z Bydgoszczy poszukują 15-letniej Nadii Pawlak. Dziewczynka wyszła z domu i do tej pory nie wróciła. Rodzina nie ma z nią kontaktu.

Funkcjonariusze z bydgoskiego Śródmieścia poszukują 15-letniej Nadii Pawlak. We wtorek (7 lipca) około godziny 12 wyszła z domu i do chwili obecnej nie wróciła. Rodzice nie mogą też nawiązać z nią kontaktu.



Według rysopisu dziewczynka a 165 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy ciemny brąz - farbowane, oczy niebieskie. W momencie zaginięcia ubrana była w czarną zamszową kurtkę, długie czarno-brązowe spodnie w paski, białe buty sportowe.



Każdy, kto wie, gdzie może podziewać się 15-latka, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Śródmieście, pod numerem telefonu 47 751 11 59/60. Można też dzwonić na numer alarmowy 112.