Bydgoski Rower Aglomeracyjny w nowej odsłonie. Sezon rozpocznie się z opóźnieniem

2026-07-08, 13:30 JW

Sezon Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego z nowościami /fot. ZDMiKP

Trwają ostatnie przygotowania do kolejnego sezonu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. Tym razem w nowej odsłonie. W tym roku sezon rozpoczyna się z opóźnieniem.

- Wykonawca systemu BRA dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej uruchomić wypożyczalnie rowerów - zapewniają bydgoscy drogowcy.





Nowości w BRA

W całej Bydgoszczy działać będzie 70 stacji. Składają się z totemów lub tablicy informacyjnej oraz przestrzeni zapewniającej swobodne pozostawienie rowerów. Większość stacji będzie funkcjonować w tych samych miejscach, co poprzednio. Z kolei 11 nowych powstanie m.in. na Osowej Górze, Wyżynach i Fordonie.







Jak wypożyczyć rower?







Sezon opóźniony