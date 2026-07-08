Bydgoski Rower Aglomeracyjny w nowej odsłonie. Sezon rozpocznie się z opóźnieniem

Sezon Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego z nowościami /fot. ZDMiKP
Trwają ostatnie przygotowania do kolejnego sezonu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. Tym razem w nowej odsłonie. W tym roku sezon rozpoczyna się z opóźnieniem.
- Wykonawca systemu BRA dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej uruchomić wypożyczalnie rowerów - zapewniają bydgoscy drogowcy.
Nowości w BRA
Trwają prace montażowe totemów reklamowych w miejscach dawnych stacji rowerowych. Ostatnią kwestią będzie doposażenie ich w rowery. Cykliści będą mogli podróżować nowymi rowerami miejskimi wyposażonymi w nadajniki GPS oraz mechanizmem blokowania, zamontowanym w rowerze. Część jednośladów będzie mieć też wspomagający jazdę napęd elektryczny. Takie rowery będą służyć Bydgoszczanom do 2029 roku.
W całej Bydgoszczy działać będzie 70 stacji. Składają się z totemów lub tablicy informacyjnej oraz przestrzeni zapewniającej swobodne pozostawienie rowerów. Większość stacji będzie funkcjonować w tych samych miejscach, co poprzednio. Z kolei 11 nowych powstanie m.in. na Osowej Górze, Wyżynach i Fordonie.
Jak wypożyczyć rower?
Wypożyczenie jednośladu wymaga zarejestrowania się w aplikacji mobilnej. Należy też uiścić opłatę inicjalną w wysokości 10 zł, którą można wykorzystać na przejazdy z możliwością zwrotu. Szczegółową instrukcję można poznać na stronie systemu BRA.
- Mieszkańcy korzystać mogą z 610 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym. Pierwsze 20 minut w przypadku roweru standardowego jest darmowe - informuje ZDMiKP.
Pełny cennik oraz taryfy można sprawdzić TUTAJ. Sezon opóźniony
Operatorem systemu zostało konsorcjum Orange Polska S.A. oraz ROOVE S.A. Sezon ma wystartować w najbliższych dniach. W tym roku jest opóźniony. W październiku ZDMiKP ogłosił przetarg. Po wyborze wykonawcy do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły dwa odwołania.
- Przedmiotem pierwszego odwołania było podważenie konieczności ujawnienia dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, które zostały złożone przy wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny. Wstępnie na realizację całego projektu zabezpieczyliśmy 16,5 mln zł. Najkorzystniejsza oferta to natomiast 10,8 mln zł, co musiało być wyjaśnione w kontekście oceny wykonawcy. Drugie odwołanie do KIO, dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty, złożyła firma plasująca się na kolejnym miejscu w rankingu. Obydwa wyroki były dla nas korzystne - wyjaśniają drogowcy.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę