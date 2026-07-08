Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Śliwic. Auto dostawcze zderzyło się z szynobusem [AKTUALIZACJA]

2026-07-08, 08:04  JW/ Sława Skibińska-Dmitruk
Auto dostawcze zderzyło się z szynobusem w Gminie Śliwice / fot. KP PSP Tuchola

Auto dostawcze zderzyło się z szynobusem w Gminie Śliwice / fot. KP PSP Tuchola

Zderzenie auta dostawczego z szynobusem w Okoninach Nadjeziornych, niedaleko Śliwic. Nikomu nic się nie stało.

Na przejeździe kolejowym w Okoninach Nadjeziornych auto dostawcze uderzyło w tył pociągu relacji Czersk - Bydgoszcz. Szynobusem podróżowało pięć osób (z czego trzy były z obsługi), w dostawczaku był jedynie kierowca.

Nikomu nic się nie stało. Jak informują nas tucholscy policjanci, kierowca dostawczaka zignorował przepisy i nie ustąpił pierwszeństwa szynobusowi. Otrzymał 1 500 złotych mandatu i 10 punktów karnych.

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