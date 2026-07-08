W gminie Gostycyn mają przyczepę, która leczy. Uloterapia pomoże w bezsenności i chorobach [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-07-08, 09:20  Maciej Wilkowski/JW
W tej przyczepie leczą za pomocą uloterapii /fot. Maciej Wilkowski

W tej przyczepie leczą za pomocą uloterapii /fot. Maciej Wilkowski

W Wakacyjnym Przewodniku Po Regionie wybraliśmy się w "Podróż w krainę zdrowia". Taki napis widnieje na przyczepie, która stoi w Łyskowie niedaleko Tucholi. To miejsce, w którym jest jak w... ulu.

Przyczepa, która leczy

Jadąc z Tucholi w stronę Mąkowarska albo z Mąkowarska w stronę Tucholi. Dojeżdżamy do wioski Łyskowo, w gminie Gostycyn. Tam przy wjeździe do miejscowości stoi nietypowa, drewniana przyczepa z napisem Podróż w krainę zdrowia. Jej właściciele opowiedzieli nam, co w niej ciekawego się znajduje.

- W przyczepie znajduje się taki jakby dom apiterapii. Jedną z gałęzi tej dziedziny, jaką się zajmujemy jest uloterapia. Mamy w tej przyczepie, to jest tak jakby wóz drzymały przerobiony właśnie na apiinhalator. Mamy dwa pomieszczenia z dwoma odrębnymi ulami. Do leczenia klimatem ula pszczelego - mówi Marcin Niemczewski-Kondziela.

W przyczepie można poczuć się jak w ulu, szczególnie że pomieszczenie zostało tak skonstruowana, aby nie było zbyt duże, a odwiedzający poczuli pszczeli klimat.

- Od góry mamy siateczkę w ulu. Cały zapach ula, feromony i lotne związki, które też nie są do końca zawarte w miodzie. Możemy z nich korzystać. One mają zbawienny wpływ na różnego rodzaju choroby. Czuć ten charakterystyczny zapach. Słychać też pszczoły - dodaje.

W czym pomaga uloterapia?

Z jakimi dolegliwościami można zajrzeć do przyczepy? Co zazwyczaj ludzie chcą wyleczyć? Jak tłumaczą nam właściciele, przyjezdni głównie odwiedzają przyczepę ze względu na problemy górnych dróg oddechowych. Choć w przypadku uloterapii można też leczyć choroby układu nerwowego, czy też moczowego.

- Bóle reumatyczne, choroby reumatyczne. I też pomaga na choroby serca. I podwyższone ciśnienie krwi. Uloterapia pomaga także w bezsenności, a nawet w przewlekłym zmęczeniu - wskazuje Marcin Niemczewski-Kondziela.

O nietypowej przyczepie można posłuchać poniżej.

Inne wakacyjne propozycje znajdziesz TUTAJ.

„Wakacyjny przewodnik po regionie" - Podróż w krainie zdrowia - 8.07.2026

W tej przyczepie leczą za pomocą uloterapii / Wideo: Maciej Wilkowski / Izabela Langner
W tej przyczepie leczą za pomocą uloterapii /fot. Maciej Wilkowski W tej przyczepie leczą za pomocą uloterapii /fot. Maciej Wilkowski W tej przyczepie leczą za pomocą uloterapii /fot. Maciej Wilkowski W tej przyczepie leczą za pomocą uloterapii /fot. Maciej Wilkowski W tej przyczepie leczą za pomocą uloterapii /fot. Maciej Wilkowski W tej przyczepie leczą za pomocą uloterapii /fot. Maciej Wilkowski W tej przyczepie leczą za pomocą uloterapii /fot. Maciej Wilkowski

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