W gminie Gostycyn mają przyczepę, która leczy. Uloterapia pomoże w bezsenności i chorobach [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

W tej przyczepie leczą za pomocą uloterapii /fot. Maciej Wilkowski
W Wakacyjnym Przewodniku Po Regionie wybraliśmy się w "Podróż w krainę zdrowia". Taki napis widnieje na przyczepie, która stoi w Łyskowie niedaleko Tucholi. To miejsce, w którym jest jak w... ulu.
Przyczepa, która leczy
Jadąc z Tucholi w stronę Mąkowarska albo z Mąkowarska w stronę Tucholi. Dojeżdżamy do wioski Łyskowo, w gminie Gostycyn. Tam przy wjeździe do miejscowości stoi nietypowa, drewniana przyczepa z napisem Podróż w krainę zdrowia. Jej właściciele opowiedzieli nam, co w niej ciekawego się znajduje.
- W przyczepie znajduje się taki jakby dom apiterapii. Jedną z gałęzi tej dziedziny, jaką się zajmujemy jest uloterapia. Mamy w tej przyczepie, to jest tak jakby wóz drzymały przerobiony właśnie na apiinhalator. Mamy dwa pomieszczenia z dwoma odrębnymi ulami. Do leczenia klimatem ula pszczelego - mówi Marcin Niemczewski-Kondziela.
W przyczepie można poczuć się jak w ulu, szczególnie że pomieszczenie zostało tak skonstruowana, aby nie było zbyt duże, a odwiedzający poczuli pszczeli klimat.
- Od góry mamy siateczkę w ulu. Cały zapach ula, feromony i lotne związki, które też nie są do końca zawarte w miodzie. Możemy z nich korzystać. One mają zbawienny wpływ na różnego rodzaju choroby. Czuć ten charakterystyczny zapach. Słychać też pszczoły - dodaje.
W czym pomaga uloterapia?
Z jakimi dolegliwościami można zajrzeć do przyczepy? Co zazwyczaj ludzie chcą wyleczyć? Jak tłumaczą nam właściciele, przyjezdni głównie odwiedzają przyczepę ze względu na problemy górnych dróg oddechowych. Choć w przypadku uloterapii można też leczyć choroby układu nerwowego, czy też moczowego.
- Bóle reumatyczne, choroby reumatyczne. I też pomaga na choroby serca. I podwyższone ciśnienie krwi. Uloterapia pomaga także w bezsenności, a nawet w przewlekłym zmęczeniu - wskazuje Marcin Niemczewski-Kondziela.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę