Obawy kujawsko-pomorskich rolników przed żniwami. Zamiast zysków liczą straty

2026-07-07, 20:38 Monika Kaczyńska/BN

Obawy kujawsko-pomorskich rolników przed żniwami/fot. Pixabay

Rolnicy z Kujaw i Pomorza z obawą czekają na żniwa. Jak mówią susza mocno dała się we znaki. Do tego niskie ceny w skupach i rosnące koszty produkcji.

- Ciężko będzie spiąć to wszystko na koniec roku - podkreśla rolnik Józef Dunajski z Gronowa. - Plony raczej będą słabe, zobaczymy, jak to będzie - dodaje.



- Jeżeli chodzi o jęczmień to zapowiada się przeciętnie - mówi z kolei Danuta Staniszewska. - Pszenica miejscami jest ładna, a miejscami uschła. Niestety rzepak to jest tragedia - podsumowuje.



Tegoroczne żniwa nie zapowiadają się najlepiej, ze względu na suszę, brak opadów i koszta, w szczególności drogie nawozy. - Nie zanosi się na dobre czasy - mówi Krzysztof Jajaczyk, rolnik ze wsi Brzeźno.