Pożar pustostanu przy ul. Pomorskiej w Bydgoszczy. Strażacy musieli wyważać zabite płytami drzwi [AKTUALIZACJA]
Dziesięć wozów straży pożarnej w kulminacyjnym momencie walczyło z pożarem poddasza pustostanu przy ulicy Pomorskiej w Bydgoszczy. Strażacy, aby dostać się do wnętrza budynku, musieli najpierw wyważyć drzwi zabezpieczone drewnianymi płytami.
Dopiero po usunięciu przeszkody mogli rozpocząć działania gaśnicze. - Budynek ma konstrukcję ceglano-drewnianą. Jest odłączony od prądu - informował Polskie Radio PiK Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków.
Akcja gaśnicza była trudna. - Ogień bardzo mocno rozprzestrzenia się głównie w przestrzeni poddasza, pierwszego piętra oraz praktycznie przechodzi już na część zewnętrzną konstrukcji dachu - mówił rzecznik.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pojawiła się również policja, która dodatkowo zabezpiecza miejsce akcji.