Co wyróżnia ząb narwala? Najmłodsi Włocławianie dowiedzieli się tego w bibliotece

2026-07-08, 07:08 Agnieszka Marszał/BN

Narwal jednozębny/fot. Wikipedia/пресс-служба ПАО „Газпром нефть”

Ile zębów ma krokodyl? Co wyróżnia ząb narwala? Czym różnią się zęby człowieka od zębów zwierząt? Odpowiedzi na te pytania poznali dziś najmłodsi włocławianie na wakacyjnych zajęciach w bibliotece.

Prawdziwe zęby zwierząt pokazywała autorka książek i podcasterka Marta Pokorska-Jurek. Opowiedziała również o tym, co wyróżnia ząb narwala (ssaka morskiego z charakterystycznym długim kłem). - Jest spiralnie skręcony - informuje. - My w naszym jednym zębie mamy około 200 połączeń nerwowych, a narwale w tym swoim jednym zębie mają 10 milionów połączeń nerwowych - dodaje Marta Pokorska-Jurek.



Ile zębów mają poszczególne zwierzęta? - Pies ma 42, kot 30, a najwięcej z nich ma krokodyl - mówi podcasterka. - Jeden ząb potrafi wymienić 50 razy w trakcie całego swojego życia - dodaje.



W piątek w bibliotece przy ul. Warszawskiej odbędzie się „Kinomania”, czyli seans-niespodzianka dla dzieci. Początek o godz. 11, wstęp jest wolny.