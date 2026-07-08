Co wyróżnia ząb narwala? Najmłodsi Włocławianie dowiedzieli się tego w bibliotece
Ile zębów ma krokodyl? Co wyróżnia ząb narwala? Czym różnią się zęby człowieka od zębów zwierząt? Odpowiedzi na te pytania poznali dziś najmłodsi włocławianie na wakacyjnych zajęciach w bibliotece.
Prawdziwe zęby zwierząt pokazywała autorka książek i podcasterka Marta Pokorska-Jurek. Opowiedziała również o tym, co wyróżnia ząb narwala (ssaka morskiego z charakterystycznym długim kłem). - Jest spiralnie skręcony - informuje. - My w naszym jednym zębie mamy około 200 połączeń nerwowych, a narwale w tym swoim jednym zębie mają 10 milionów połączeń nerwowych - dodaje Marta Pokorska-Jurek.
Ile zębów mają poszczególne zwierzęta? - Pies ma 42, kot 30, a najwięcej z nich ma krokodyl - mówi podcasterka. - Jeden ząb potrafi wymienić 50 razy w trakcie całego swojego życia - dodaje.
W piątek w bibliotece przy ul. Warszawskiej odbędzie się „Kinomania”, czyli seans-niespodzianka dla dzieci. Początek o godz. 11, wstęp jest wolny.