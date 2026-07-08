Co wyróżnia ząb narwala? Najmłodsi Włocławianie dowiedzieli się tego w bibliotece

2026-07-08, 07:08  Agnieszka Marszał/BN
Narwal jednozębny/fot. Wikipedia/пресс-служба ПАО „Газпром нефть”

Narwal jednozębny/fot. Wikipedia/пресс-служба ПАО „Газпром нефть”

Ile zębów ma krokodyl? Co wyróżnia ząb narwala? Czym różnią się zęby człowieka od zębów zwierząt? Odpowiedzi na te pytania poznali dziś najmłodsi włocławianie na wakacyjnych zajęciach w bibliotece.

Prawdziwe zęby zwierząt pokazywała autorka książek i podcasterka Marta Pokorska-Jurek. Opowiedziała również o tym, co wyróżnia ząb narwala (ssaka morskiego z charakterystycznym długim kłem). - Jest spiralnie skręcony - informuje. - My w naszym jednym zębie mamy około 200 połączeń nerwowych, a narwale w tym swoim jednym zębie mają 10 milionów połączeń nerwowych - dodaje Marta Pokorska-Jurek.

Ile zębów mają poszczególne zwierzęta? - Pies ma 42, kot 30, a najwięcej z nich ma krokodyl - mówi podcasterka. - Jeden ząb potrafi wymienić 50 razy w trakcie całego swojego życia - dodaje.

W piątek w bibliotece przy ul. Warszawskiej odbędzie się „Kinomania”, czyli seans-niespodzianka dla dzieci. Początek o godz. 11, wstęp jest wolny.

Relacja Agnieszki Marszał

Włocławek

Region

Obawy kujawsko-pomorskich rolników przed żniwami. Zamiast zysków liczą straty

Obawy kujawsko-pomorskich rolników przed żniwami. Zamiast zysków liczą straty

2026-07-07, 20:38
Podwyższony poziom ołowiu w wodzie w Żołędowie. Sanepid prowadzi postępowanie wyjaśniające

Podwyższony poziom ołowiu w wodzie w Żołędowie. Sanepid prowadzi postępowanie wyjaśniające

2026-07-07, 19:38
Pożar pustostanu przy ul. Pomorskiej w Bydgoszczy. Strażacy musieli wyważać zabite płytami drzwi [AKTUALIZACJA]

Pożar pustostanu przy ul. Pomorskiej w Bydgoszczy. Strażacy musieli wyważać zabite płytami drzwi [AKTUALIZACJA]

2026-07-07, 19:00
Fundacja Anwil z Włocławka szuka starych zdjęć. Chcą stworzyć archiwum fotografii z okazji 60-lecia zakładów azotowych

Fundacja Anwil z Włocławka szuka starych zdjęć. Chcą stworzyć archiwum fotografii z okazji 60-lecia zakładów azotowych

2026-07-07, 18:40
Ponad 1200 przekroczeń prędkości blisko przejść dla pieszych ujawnili regionalni policjanci [zdjęcia]

Ponad 1200 przekroczeń prędkości blisko przejść dla pieszych ujawnili regionalni policjanci [zdjęcia]

2026-07-07, 17:56
Zmiany dla kierowców we Włocławku. Przygotowania do budowy tunelu pod przejazdem kolejowym przy ul. Wienieckiej

Zmiany dla kierowców we Włocławku. Przygotowania do budowy tunelu pod przejazdem kolejowym przy ul. Wienieckiej

2026-07-07, 16:11
Nową trasą tramwajową do dworca głównego przez Bocianowo. ZDMiKP podpisał umowę na projekt

Nową trasą tramwajową do dworca głównego przez Bocianowo. ZDMiKP podpisał umowę na projekt

2026-07-07, 15:16
Rewolucja w prawie pracy. PIP przekształci niewłaściwie zawarte umowy

Rewolucja w prawie pracy. PIP przekształci niewłaściwie zawarte umowy

2026-07-07, 14:20
Byki uciekły z gospodarstwa w powiecie toruńskim. Zniszczenia na posesji w Turznie [AKTUALIZACJA]

Byki uciekły z gospodarstwa w powiecie toruńskim. Zniszczenia na posesji w Turznie [AKTUALIZACJA]

2026-07-07, 13:39

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę