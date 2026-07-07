Fundacja Anwil z Włocławka szuka starych zdjęć. Chcą stworzyć archiwum fotografii z okazji 60-lecia zakładów azotowych

2026-07-07, 18:40  Radosław Jagieła/BN
Fundacja Anwil z Włocławka szuka starych zdjęć/fot. Pixabay/ilustracyjna

Fundacja Anwil z Włocławka szuka starych zdjęć/fot. Pixabay/ilustracyjna

Oddaj zdjęcie historii - pod takim hasłem trwa akcja fundacji Anwil. Celem jest stworzenie społecznego archiwum fotografii z okazji 60-lecia zakładów azotowych. Pierwsze zdjęcia już udało się zgromadzić, czym fundacja pochwaliła się na swoim Facebooku.

- Jestem przekonana, że gdzieś tam w szufladach czy to samych byłych pracowników, czy dzieci, a także wnuków są jeszcze zachowane jakieś fotografie, które opowiadają historię ludzi, którzy budowali i rozwijali te zakłady, a jednocześnie mieszkali we Włocławku i rozwijali lokalną społeczność - mówi Bożena Cichocka, prezes fundacji Anwil.

Zdjęcia mogą przedstawiać nie tylko codzienną pracę zakładu, ale też utrwalone chwile związane z wypoczynkiem. Można było he przekazywać we wtorek w Centrum Kultury Browar B.

Kolejna okazja - w tym samym miejscu - pojawi się w środę w godzinach 14:00-16:00. Co istotne, wszystkie przekazane fotografie zostaną zdigitalizowane i zwrócone właścicielom.

Tymczasem, kilkoma archiwalnymi zdjęciami już pochwaliła się Fundacja Anwil na swoim Facebooku:

Relacja Radosława Jagieły

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