Ponad 1200 przekroczeń prędkości blisko przejść dla pieszych ujawnili regionalni policjanci [zdjęcia]

2026-07-07, 17:56  BN
Ponad 1200 przekroczeń prędkości blisko przejść dla pieszych ujawnili regionalni policjanci/fot. Policja kujawsko-pomorska

Ponad 1200 przekroczeń prędkości blisko przejść dla pieszych ujawnili regionalni policjanci/fot. Policja kujawsko-pomorska

1219 przekroczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych, 235 wykroczeń kierowców wobec nich oraz 20 wobec rowerzystów ujawnili w sumie policjanci z naszego województwa. Funkcjonariusze zakończyli akcję NURD, czyli „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Drogówka sprawdzała bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w całym regionie. Ujawnione błędy kierowców są od lat te same:

  • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu i wchodzącym na przejście,
  • jazda po chodniku i nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym w innych okolicznościach.
Niejednokrotnie w zdarzeniach drogowych uczestniczą nietrzeźwi piesi, którzy poprzez ograniczoną alkoholem świadomość są szczególnie narażeni na potrącenia przez pojazdy. Policja apeluje również do nich, żeby zachowali należytą ostrożność na drodze, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię. Warto także nosić odblaski.
Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, ponieważ w tracie zderzenia z pojazdem nic go nie chroni. Stąd akcja policji nosi nazwę „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, w skrócie NURD. Kierowca może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa itp. Tam gdzie jest to możliwe ruch pieszych i ruch pojazdów jest oddzielony. Niestety w wielu przypadkach ruch pieszych odbywa się wspólnie z ruchem pojazdów, np. podczas przechodzenia przez jezdnię i tam bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego.

Ponad 1200 przekroczeń prędkości blisko przejść dla pieszych ujawnili regionalni policjanci/fot. Policja kujawsko-pomorska Ponad 1200 przekroczeń prędkości blisko przejść dla pieszych ujawnili regionalni policjanci/fot. Policja kujawsko-pomorska Ponad 1200 przekroczeń prędkości blisko przejść dla pieszych ujawnili regionalni policjanci/fot. Policja kujawsko-pomorska Ponad 1200 przekroczeń prędkości blisko przejść dla pieszych ujawnili regionalni policjanci/fot. Policja kujawsko-pomorska Ponad 1200 przekroczeń prędkości blisko przejść dla pieszych ujawnili regionalni policjanci/fot. Policja kujawsko-pomorska Ponad 1200 przekroczeń prędkości blisko przejść dla pieszych ujawnili regionalni policjanci/fot. Policja kujawsko-pomorska

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