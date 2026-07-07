Ponad 1200 przekroczeń prędkości blisko przejść dla pieszych ujawnili regionalni policjanci [zdjęcia]
1219 przekroczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych, 235 wykroczeń kierowców wobec nich oraz 20 wobec rowerzystów ujawnili w sumie policjanci z naszego województwa. Funkcjonariusze zakończyli akcję NURD, czyli „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.
Drogówka sprawdzała bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w całym regionie. Ujawnione błędy kierowców są od lat te same:
- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu i wchodzącym na przejście,
- jazda po chodniku i nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym w innych okolicznościach.
Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, ponieważ w tracie zderzenia z pojazdem nic go nie chroni. Stąd akcja policji nosi nazwę „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, w skrócie NURD. Kierowca może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa itp. Tam gdzie jest to możliwe ruch pieszych i ruch pojazdów jest oddzielony. Niestety w wielu przypadkach ruch pieszych odbywa się wspólnie z ruchem pojazdów, np. podczas przechodzenia przez jezdnię i tam bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego.