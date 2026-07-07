Zmiany dla kierowców we Włocławku. Przygotowania do budowy tunelu pod przejazdem kolejowym przy ul. Wienieckiej
Trwają przygotowania do budowy tunelu pod przejazdem kolejowym przy ulicy Wienieckiej we Włocławku. Pierwszym etapem jest trwająca przebudowa skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej, która ma usprawnić organizację ruchu.
To dla kierowców oznacza zmiany w ruchu. - Według naszych szacunków 80 proc. ruchu z Wienieckiej przeniesie się na ulicę Kapitulną, stąd też jesteśmy w trakcie przebudowy tego skrzyżowania - mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. - Zakładamy, że na początku września, już po przebudowie, udostępnimy to skrzyżowanie. To będzie rondo turbinowe, tak jak na ulicy Kruszyńskiej - dodaje.
Jak podkreśla włodarz miasta, tunel będzie jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w mieście w ostatnich latach. Ma przede wszystkim poprawić dojazd do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. - Szykujemy dokumentację na przetarg. Jeżeli nie będzie odwołań, jeżeli wszystko pójdzie książkowo to zakładamy, że jeszcze w tym roku rozpoczęłyby się prace związane z budową tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej - informuje Krzysztof Kukucki.
Prace przy budowie tunelu mają potrwać około dwóch lat. Ma kosztować 100 milionów złotych. Zakończenie inwestycji wstępnie zaplanowano na koniec 2028 roku.