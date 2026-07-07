Zmiany dla kierowców we Włocławku. Przygotowania do budowy tunelu pod przejazdem kolejowym przy ul. Wienieckiej

2026-07-07, 16:11 Radosław Jagieła/BN

Trwają przygotowania do budowy tunelu pod przejazdem kolejowym przy ul. Wienieckiej/fot. Mariochom/Wikipedia/ilustracyjna

Trwają przygotowania do budowy tunelu pod przejazdem kolejowym przy ulicy Wienieckiej we Włocławku. Pierwszym etapem jest trwająca przebudowa skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej, która ma usprawnić organizację ruchu.

To dla kierowców oznacza zmiany w ruchu. - Według naszych szacunków 80 proc. ruchu z Wienieckiej przeniesie się na ulicę Kapitulną, stąd też jesteśmy w trakcie przebudowy tego skrzyżowania - mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. - Zakładamy, że na początku września, już po przebudowie, udostępnimy to skrzyżowanie. To będzie rondo turbinowe, tak jak na ulicy Kruszyńskiej - dodaje.



Jak podkreśla włodarz miasta, tunel będzie jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w mieście w ostatnich latach. Ma przede wszystkim poprawić dojazd do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. - Szykujemy dokumentację na przetarg. Jeżeli nie będzie odwołań, jeżeli wszystko pójdzie książkowo to zakładamy, że jeszcze w tym roku rozpoczęłyby się prace związane z budową tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej - informuje Krzysztof Kukucki.



Prace przy budowie tunelu mają potrwać około dwóch lat. Ma kosztować 100 milionów złotych. Zakończenie inwestycji wstępnie zaplanowano na koniec 2028 roku.