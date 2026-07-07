Apelują o pomoc w poszukiwaniu byków. Uciekły z gospodarstwa w powiecie toruńskim
Służby apelują do mieszkańców powiatu toruńskiego o pomoc w zlokalizowaniu byków francuskiej rasy Limousine, które uciekły z gospodarstwa w okolicach Torunia.
W poszukiwania zaangażowane są służby porządkowe, weterynaryjne oraz właściciel hodowli. Według dotychczasowych informacji zwierzęta o białym i czerwonym umaszczeniu mogą przebywać na terenie gmin Chełmża i Łysomice.
Byki mogą poruszać się pojedynczo lub w stadzie. Osoby, które zauważą zwierzęta, proszone są o kontakt z numerem alarmowy 112 lub do Straży Miejskiej 986. Należy podać możliwie dokładną lokalizację oraz kierunek przemieszczania się zwierząt.
Nie należy zbliżać się do byków i próbować samodzielnie je odławiać.