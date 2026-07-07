Rewolucja w prawie pracy. PIP przekształci niewłaściwie zawarte umowy

2026-07-07, 14:20 Natasza Trzebuchowska/JW

Od środy będą zmiany w prawie pracy /fot. Natasza Trzebuchowska

Zmiany w prawie pracy wchodzą w życie już w środę, 8 lipca. To między innymi koniec z fikcyjnymi kontraktami B2B - Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła nakazać przekształcenie umów cywilnoprawnych w klasyczne etaty.

- To jest bardzo ważna zmiana z tego względu, że na rynku mamy mnóstwo umów cywilnoprawnych, a wiemy to już ze skarg, które wcześniej też wpływały i wpływają w tym momencie, w którym ta słabsza strona i ta strona niezadowolona z umowy, którą ma zawartą, bo pracuje tak naprawdę w takich samych warunkach jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. Dzięki interwencji inspektora pracy uzbrojonego w te nowe narzędzia, w te nowe uprawnienia będziemy mogli tej słabszej stronie pomóc, czyli doprowadzić do stanu zgodnego z prawem - mówi Sylwia Krawczyk, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.



- Co do zasady skarżą się pracownicy, byli pracownicy, zleceniobiorcy, byli zleceniobiorcy. Tych skarg jest bardzo dużo. W tym roku od pierwszego stycznia wpłynęło ponad tysiąc, prawie dwa tysiące skarg. To jest o mniej więcej 30 procent więcej niż w porównywalnym roku poprzednim, w dwa tysiące dwudziestym piątym - wskazuje Magdalena Araczewska, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.



Dodatkowo - rozpoczną się cyfrowe kontrole, a kary za łamanie praw pracowniczych wzrosną dwukrotnie - nawet do 60 tys. zł.