Pożegnanie naszego redakcyjnego kolegi Roberta Erdmanna. „Był posiadaczem cudownego głosu"

2026-07-07, 12:45  Izabela Langner/JW
Pożegnanie naszego redakcyjnego kolegi - Roberta Erdmanna /fot. Izabela Langner

Pożegnanie naszego redakcyjnego kolegi - Roberta Erdmanna /fot. Izabela Langner

Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnali Roberta Erdmanna – naszego radiowego kolegę, którego przez lata można było usłyszeć na antenie Polskiego Radia PiK.

Był nie tylko profesjonalistą, ale przede wszystkim człowiekiem, którego wielu z nas zapamięta z życzliwości, poczucia humoru i pasji do radia. Podczas uroczystości wspomnieniami o Robercie podzielili się jego bliscy oraz przyjaciele, wśród nich także jego radiowi koledzy, między innymi Andrzej Gawroński i Tomek Kaźmierski.

- Dla mnie Robert był człowiekiem, który był przede wszystkim posiadaczem cudownego radiowego głosu. Można by było o nim powiedzieć człowiek-głos, ale był też człowiekiem niezłomnego charakteru i fantastycznego poczucia humoru, które tak lubiłem. Zawsze mieliśmy setki tematów. Bardzo żałuję tego, że już go z nami nie ma - mówi Andrzej Gawroński.

- Wspominam Roberta jako człowieka ciepłego, z ogromnym poczuciem humoru, który roztaczał swoich znajomych bliskością, ciepłem, właśnie takim poczuciem humoru - dodaje Krzysztof Osiński.

Relacja Izabeli Langner

Bydgoszcz
Pożegnanie naszego redakcyjnego kolegi - Roberta Erdmanna /fot. Izabela Langner Pożegnanie naszego redakcyjnego kolegi - Roberta Erdmanna /fot. Izabela Langner Pożegnanie naszego redakcyjnego kolegi - Roberta Erdmanna /fot. Izabela Langner Pożegnanie naszego redakcyjnego kolegi - Roberta Erdmanna /fot. Izabela Langner Pożegnanie naszego redakcyjnego kolegi - Roberta Erdmanna /fot. Izabela Langner Pożegnanie naszego redakcyjnego kolegi - Roberta Erdmanna /fot. Izabela Langner

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