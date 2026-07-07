Jechał przez Świecie pod wpływem narkotyków. 19-latek uciekał przed policją i zderzył się z radiowozem

2026-07-07, 11:20 JW/Agata Raczek

19-latek uciekał przed policjantami i zderzył się z radiowozem/fot. ilustracyjna, Darek Delamnowicz/PAP

Nawet pięć lat więzienia grozi 19-latkowi, który został zatrzymany po policyjnym pościgu w Świeciu. Młody kierowca nie zatrzymał się do kontroli i doprowadził do kolizji z radiowozem. Auto prowadził pod wpływem narkotyków, miał też sądowy zakaz.

W poniedziałkowy wieczór (6 lipca) policjanci patrolowali ruch na ul. Wojska Polskiego w Świeciu. Zauważyli jadącego ul. Bydgoską kierowcę opla, który prowadził auto bez tablic rejestracyjnych.



Mundurowi postanowili go zatrzymać do kontroli. Jadąc za nim wydali sygnały do zatrzymania pojazdu. Mimo to kierujący zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w pościg. Rozpędzony samochód kierował się w stronę centrum miasta. Jechał środkiem jezdni, wjeżdżał na chodniki i trawniki. Podczas pościgu policjanci zajechali mu drogę. Mężczyzna nie zatrzymał się i uderzył w radiowóz.



- Po doprowadzeniu do kolizji mężczyzna opuścił pojazd i próbował kontynuować ucieczkę pieszo. Po krótkim pościgu został skutecznie obezwładniony i zatrzymany przez jednego z funkcjonariuszy. W pojeździe znajdowała się również kobieta - informuje mł. asp. Małgorzata Frukacz ze świeckiej policji.



Funkcjonariusze ustalili, że kierowcą osobówki był 19-latek z powiatu świeckiego. Miał też aktywny zakaz prowadzenia pojazdów i kierował pod wpływem środków odurzających. Został zatrzymany, będzie odpowiadać przed sądem.



Warto pamiętać, że niezatrzymanie się do kontroli to przestępstwo, za które grozi kara do 5 lat więzienia.