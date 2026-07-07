Mniej dawców krwi. RCKiK w Bydgoszczy apeluje o zgłaszanie się do punktów poboru
W czasie wakacji dawców jest mniej, a zapotrzebowanie na krew nie maleje. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy apeluje o zgłaszanie się do punktów poboru. Obecnie najbardziej potrzebna jest krew z grup „minusowych".
- Może dla kogoś właśnie ten okres wakacyjny będzie okazją do tego, żeby rozpocząć tą przygodę z krwiodawstwem i zacząć pomagać innym, bo to naprawdę jest bezpieczne, nic nie kosztuje, a w ciągu paru minut możemy bezpośrednio uratować komuś życie - dodaje.
Wyjątkowa akcja w Fordonie
Będzie ku temu okazja. 9 lipca przy jednym z marketów przy ul. Rejewskiego 5 w Bydgoszczy, w ramach akcji krwiodawstwa z okazji Powstania Warszawskiego. Krew będzie można oddawać w godzinach 12:00 - 16:00.
- Każdy, kto tego dnia odda krew lub zapisze się do bazy Dawców Szpiku, otrzyma unikalną, limitowaną koszulkę z mocnym hasłem: „Przelałem krew na rocznicę Powstania Warszawskiego" - zachęca Bydgoski Oddział Klubu Legion HDK.
Przed oddaniem krwi należy odpowiednio się przygotować. Przed wizytą zażyć, jeśli bierzemy, niezbędne leki. Pić dużo wody od samego rana oraz wziąć dokument tożsamości z numerem PESEL.