Mniej dawców krwi. RCKiK w Bydgoszczy apeluje o zgłaszanie się do punktów poboru

2026-07-07, 10:40 Agata Raczek/JW

Krew będzie można oddać w najbliższy czwartek w bydgoskim Fordonie (archiwum)

W czasie wakacji dawców jest mniej, a zapotrzebowanie na krew nie maleje. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy apeluje o zgłaszanie się do punktów poboru. Obecnie najbardziej potrzebna jest krew z grup „minusowych".

Potrzebna krew





- Zapraszamy wszystkich, wszystkich dawców, aby w tym okresie wakacyjnym nie zapominali o pomocy innym, o oddawaniu krwi. Ale ten apel szczególnie kierujemy do tych osób, które posiadają grupę zero minus B minus, ponieważ ta krew w tym momencie jest priorytetowo potrzebna - mówił Krzysztof Laks z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Wyjątkowa akcja w Fordonie