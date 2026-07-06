Boiska we Włocławku będą jak nowe. Miasto zapłaci połowę, druga pójdzie z państwowej kiesy

2026-07-06, 21:47 Radosłąw Jagieła/DW

Ponad 2,5 miliona złotych ma kosztować przebudowa trzech boisk wielofunkcyjnych przy włocławskich szkołach/Fot. Pexels

- Ponad 2,5 miliona złotych ma kosztować przebudowa trzech boisk wielofunkcyjnych przy włocławskich szkołach. Połowę tej kwoty pokryje rządowe dofinansowanie.

Chodzi o boiska przy Zespole Szkół nr 11, przy Zespole Szkół Budowlanych i przy Zespole Szkół Elektrycznych.



- Umowy z wykonawcami zostały podpisane - informuje Jakub Sztejnwald z biura prezydenta Włocławka. - Pozyskaliśmy środki z rządowego programu Orlik. Elementy, które były już zniszczone, zostaną wymienione, ale wykonane zostaną też prace konserwatorskie. Orliki zyskają nowy blask - dodaje.

W sumie 26 samorządów z regionu dostało w ubiegłym roku dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Łącznie do województwa kujawsko-pomorskiego na remont orlików trafi niemal 12,5 miliona złotych.