Boiska we Włocławku będą jak nowe. Miasto zapłaci połowę, druga pójdzie z państwowej kiesy
- Ponad 2,5 miliona złotych ma kosztować przebudowa trzech boisk wielofunkcyjnych przy włocławskich szkołach. Połowę tej kwoty pokryje rządowe dofinansowanie.
Chodzi o boiska przy Zespole Szkół nr 11, przy Zespole Szkół Budowlanych i przy Zespole Szkół Elektrycznych.
- Umowy z wykonawcami zostały podpisane - informuje Jakub Sztejnwald z biura prezydenta Włocławka. - Pozyskaliśmy środki z rządowego programu Orlik. Elementy, które były już zniszczone, zostaną wymienione, ale wykonane zostaną też prace konserwatorskie. Orliki zyskają nowy blask - dodaje.
- W sumie 26 samorządów z regionu dostało w ubiegłym roku dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- Łącznie do województwa kujawsko-pomorskiego na remont orlików trafi niemal 12,5 miliona złotych.