NFZ wykrył nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie. Kontrola trwała miesiącami

2026-07-06, 16:34 Agata Raczek/DW/PAP

Narodowy Fundusz Zdrowia wykrył nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie/ Fot. Dorota Witt

- Szpital przedstawiał do refundacji Narodowemu Funduszowi Zdrowia procedury drożej wycenione związane z hospitalizacją pacjenta, podczas gdy świadczenie mogło być wykonane w warunkach ambulatoryjnych - to jeden z wniosków po kontroli w mogileńskiej lecznicy.

Kontrola w placówce rozpoczęła się pod koniec grudnia 2025 roku i trwała do maja tego roku. Zakończyła się negatywnie dla szpitala w Mogilnie.



- Wykazała, że szpital przedstawiał do refundacji Narodowemu Funduszowi Zdrowia procedury drożej wycenione związane z hospitalizacją pacjenta, podczas gdy świadczenie mogło być wykonane w warunkach ambulatoryjnych - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ. - Nie było konieczności hospitalizacji, a do refundacji były przedstawione świadczenia związane z hospitalizacją, a więc świadczenie, które było kilkukrotnie wyżej wycenione, niż świadczenie w trybie ambulatoryjnym. Stąd też kontrola zakończyła się nałożeniem sankcji finansowych - dodaje.





NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 2 600 000 zł.

Szpital odwołał się od wyników kontroli.

Sprawa jest w toku, a ostateczna decyzja zapadnie po rozpatrzeniu odwołania.





- Prowadziliśmy i prowadzimy w zakresie procedur uśmierzania bólu (termoablacje w ramach zabiegów artroskopowych i przezskórnych w zakresie kręgosłupa) postępowania kontrolne nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim. Kontrole te zakończyły się wynikiem negatywnym i nałożeniem sankcji finansowych na placówki medyczne - wyjaśnił Jakub Gołąb.





Jak zaznaczył, w wyniku m.in. postępowań kontrolnych NFZ, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wprowadziła korekty w wycenie tych świadczeń. Nowe, niższe stawki obowiązują od stycznia 2026 r.









W 2025 r. Departament Kontroli NFZ przeprowadził 2235 działań kontrolnych, w tym 798 kontroli oraz 1437 czynności sprawdzających.

W 2026 r. działań takich NFZ zakończył już 871, w tym 482 kontroli oraz 389 czynności sprawdzających.

Około 450 postępowań jest obecnie w toku.

Skutki finansowe podjętych działań kontrolnych to ponad 158 mln zł w 2025 r. oraz ponad 104 mln zł w 2026 r. Sprecyzował, że Departament Kontroli NFZ przeprowadza kontrole nie tylko w obszarze udzielanych świadczeń zdrowotnych (kontrole mogą dotyczyć w tym zakresie wielu aspektów m.in. dostępności do świadczeń, rozliczeń, spełnienia warunków realizacji świadczeń), ale również w zakresie ordynacji leków, jak i umów z aptekami.

- Dużą wagę przykładamy do analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz doboru próby kontrolnej, stąd wysoki odsetek stwierdzanych nieprawidłowości. W 2025 roku 84 proc. kontroli zakończyło się oceną negatywną. Jednocześnie w 97 proc. prowadzonych postępowań stwierdzono nieprawidłowości. W 2026 r. oceną negatywną zakończono 92 proc. prowadzonych postępowań, a w 99 proc. stwierdzono nieprawidłowości - powiedział Jakub Gołąb.





W latach 2025-2026 NFZ w wyniku kontroli złożył łącznie 38 zawiadomień do organów ścigania.



