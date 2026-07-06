Narodowy Fundusz Zdrowia wykrył nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie. Kontrola trwała miesiącami

2026-07-06, 16:34  Agata Raczek/DW
Narodowy Fundusz Zdrowia wykrył nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie/ Fot. Dorota Witt

Narodowy Fundusz Zdrowia wykrył nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie/ Fot. Dorota Witt

- Szpital przedstawiał do refundacji Narodowemu Funduszowi Zdrowia procedury drożej wycenione związane z hospitalizacją pacjenta, podczas gdy świadczenie mogło być wykonane w warunkach ambulatoryjnych - to jeden z wniosków po kontroli w mogileńskiej lecznicy.

Kontrola w placówce rozpoczęła się pod koniec grudnia 2025 roku i trwała do maja tego roku. Zakończyła się negatywnie dla szpitala w Mogilnie.

- Wykazała, że szpital przedstawiał do refundacji Narodowemu Funduszowi Zdrowia procedury drożej wycenione związane z hospitalizacją pacjenta, podczas gdy świadczenie mogło być wykonane w warunkach ambulatoryjnych - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ. - Nie było konieczności hospitalizacji, a do refundacji były przedstawione świadczenia związane z hospitalizacją, a więc świadczenie, które było kilkukrotnie wyżej wycenione, niż świadczenie w trybie ambulatoryjnym. Stąd też kontrola zakończyła się nałożeniem sankcji finansowych - dodaje.

  • NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 2 600 000 zł.
  • Szpital odwołał się od wyników kontroli.
  • Sprawa jest w toku, a ostateczna decyzja zapadnie po rozpatrzeniu odwołania.

Relacja Agaty Raczek

Mogilno

Region

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