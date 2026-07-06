Ogromny guz został usunięty przez bydgoskich lekarzy. Pacjentka myślała, że brzuch powiększa się przez nadwagę

2026-07-06, 17:40  DW
Specjaliści z Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy usunęli ogromnego guza jajnika/Fot. Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Specjaliści z Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy usunęli ogromnego guza jajnika/Fot. Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Guz jajnika miał aż 40 cm średnicy. Operację przeprowadzili specjaliści z Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Pacjentka zgłosiła się do poradni późno.

- Pierwszymi objawami, które pacjentka zauważyła, był wzrost obwodu brzucha - zauważa Jarosław Pestka z Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy. - Łączyła go jednak z nadwagą. Zaczęła się niepokoić dopiero wtedy, gdy mimo stosowania diety, obwód brzucha nadal się zwiększał - dodaje.

To skłoniło ją do wizyty u ginekologa, a on skierował ją do Centrum Onkologii. Operacja okazała się konieczna.

- Wykonaliśmy laparotomię i usunęliśmy guz, który na szczęście dla pacjentki w badaniu histopatologicznym okazał się zmianą łagodną. Dzięki temu nie wymagała ona żadnego leczenia uzupełniającego, w tym chemioterapii – podkreśla specjalista ginekolog.

Choć przypadek 40-centymetrowego guza robi duże wrażenie, lekarze zauważają, że takie zmiany nie należą do rzadkości.

- Tego typu łagodne guzy w naszym Centrum zdarzają się raz na tydzień czy dwa. Guzy jajnika, zwłaszcza początkowo, nie dają żadnych dolegliwości. Dopiero poprzez efekt masy i ucisku pacjentki zauważają, że coś jest nie tak. Zwykle dopiero rosnący obwód brzucha skłania je do wizyty u lekarza – wyjaśniają ginekolodzy z Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej.

Nowotwory jajnika należą do najbardziej podstępnych chorób ginekologicznych, ponieważ przez długi czas mogą rozwijać się bezobjawowo.

- Guzy jajnika późno dają objawy, często dopiero wtedy, gdy są już duże i zaawansowane. Dlatego tak ważne są rutynowe, coroczne kontrole u ginekologa, w tym badanie ultrasonograficzne. W przypadku raka jajnika nie ma badań przesiewowych, dlatego każda kobieta powinna zachowywać czujność onkologiczną i regularnie badać się w gabinecie ginekologicznym – apelują specjaliści.

A alarmować powinny m.in.:

  • wzrost obwodu brzucha,
  • uczucie pełności,
  • przewlekłe dolegliwości ze strony jamy brzusznej.

Bydgoszcz
Specjaliści z Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy usunęli ogromnego guza jajnika/Fot. Centrum Onkologii w Bydgoszczy Specjaliści z Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy usunęli ogromnego guza jajnika/Fot. Centrum Onkologii w Bydgoszczy Specjaliści z Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy usunęli ogromnego guza jajnika/Fot. Centrum Onkologii w Bydgoszczy Specjaliści z Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy usunęli ogromnego guza jajnika/Fot. Centrum Onkologii w Bydgoszczy

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