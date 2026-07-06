Posłanka PiS chce kontroli poselskiej we włocławskim szpitalu. Dyrektor zarzuty kwituje krótko: Bzdura

Będzie kontrola poselska w szpitalu we Włocławku. Zapowiedziała ją poseł Joanna Borowiak z PiS/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne
Włocławscy politycy Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową przy szpitalu. Posłanka Joanna Borowiak mówiła, że dotarły do niej niepokojące informacje na temat funkcjonowania lecznicy. Dyrektor szpitala zarzuty odpiera.
Będzie kontrola poselska w szpitalu we Włocławku.
Zapowiedziała ją poseł Joanna Borowiak z PiS.
Jak mówiła na konferencji prasowej, dotarły do niej niepokojące informacje o nieprawidłowościach w lecznicy.
- Mamy informacje, iż na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, a to niezgodne z przepisami. Do tego: wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Niepokoją również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione - mówiła Joanna Borowiak.
Dyrektor szpitala Dariusz Szczepański komentuje, że to szukanie problemów, których nie ma, tylko po to by zaistnieć i odpiera zarzuty.
- Bzdura. Przecież wszyscy wiemy o tym, że jest ochrona prawna pracowników przed wiekiem emerytalnym. My z paniami, które przechodzą na emeryturę, już nie zawieramy później umów o pracę, proponujemy im współpracę na zasadach umów cywilnoprawnych. I albo źle to zrozumiała pani poseł, albo specjalnie tak to przedstawiono - mówi Dariusz Szczepański
Dyrektor włocławskiego szpitala w rozmowie z Polskim Radiem PiK zapewnił, że rezydenci na SOR-ze nigdy nie są zostawieni bez nadzoru specjalisty. Poinformował też, że w poniedziałek (6 lipca) rozstrzygnięto konkurs na kierownika oddziału neurologii.
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