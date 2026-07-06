Skakały, zwisały, łapały równowagę. Dzieci z Włocławka ćwiczyły z Katarzyną Baranowską [zdjęcia]
Trenowały zwinność, równowagę i koordynację. Trzydzieścioro dzieci z Włocławka zmierzyło się z torem inspirowanym telewizyjnym show „Ninja Warrior”. Ćwiczyły pod czujnym okiem Katarzyny Baranowskiej - finalistki programu z 2021 roku.
Katarzyna Baranowska przygotowała zajęcia pt. „Podłoga to lawa”. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat miały pokonać trasę, nie dotykając podłogi. Sportowczyni podkreśla, że takie ćwiczenia wzmacniają ogólny rozwój, ale wymagają też skupienia i przemyślenia każdego kolejnego ruchu.
Z uczestnikami treningu rozmawiał reporter Polskiego Radia PiK, Radosław Jagieła.
- Na początku była równowaga, to trzeba było się skupić. Później już siłowo ćwiczyliśmy, a na koniec znów równowagę.
- Musiałam skakać po tych poduszkach. To było akurat łatwe.
- Dla mnie cały tor jest bardzo trudny, bo jestem niska i nie sięgam do niektórych rzeczy - opowiadali mali sportowcy.
- Była to część wakacyjnych zajęć organizowanych przez Centrum Kultury Browar B.
- Letnie wydarzenia inspirowane są znanymi osobami, mieszkającymi obecnie we Włocławku lub postaciami zasłużonymi dla miasta.