Skakały, zwisały, łapały równowagę. Dzieci z Włocławka ćwiczyły z Katarzyną Baranowską [zdjęcia]

2026-07-06, 20:35 Radosław Jagieła/DW

Dzieci z Włocławka ćwiczyły pod okiem Katarzyny Baranowskiej/ Fot. Radosław Jagieła

Trenowały zwinność, równowagę i koordynację. Trzydzieścioro dzieci z Włocławka zmierzyło się z torem inspirowanym telewizyjnym show „Ninja Warrior”. Ćwiczyły pod czujnym okiem Katarzyny Baranowskiej - finalistki programu z 2021 roku.

Katarzyna Baranowska przygotowała zajęcia pt. „Podłoga to lawa”. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat miały pokonać trasę, nie dotykając podłogi. Sportowczyni podkreśla, że takie ćwiczenia wzmacniają ogólny rozwój, ale wymagają też skupienia i przemyślenia każdego kolejnego ruchu.



Z uczestnikami treningu rozmawiał reporter Polskiego Radia PiK, Radosław Jagieła.



- Na początku była równowaga, to trzeba było się skupić. Później już siłowo ćwiczyliśmy, a na koniec znów równowagę.

- Musiałam skakać po tych poduszkach. To było akurat łatwe.

- Dla mnie cały tor jest bardzo trudny, bo jestem niska i nie sięgam do niektórych rzeczy - opowiadali mali sportowcy.





Była to część wakacyjnych zajęć organizowanych przez Centrum Kultury Browar B.

Letnie wydarzenia inspirowane są znanymi osobami, mieszkającymi obecnie we Włocławku lub postaciami zasłużonymi dla miasta.

Więcej w relacji poniżej.