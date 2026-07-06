Woda na terenie Górska oraz części Pędzewa jest już w pełni zdatna do spożycia, także przy ul. Słonecznej 8
Mieszkańcy podtoruńskiego Górska oraz części Pędzewa (gm. Zławieś Wielka) mogą już bez przeszkód używać wody - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Przypomnijmy, 24 czerwca w wodociągu Pędzewo wykryto bakterie z grupy coli i przekroczone normy występowania mikroorganizmów.
Paweł Lisewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że nikt nie zgłosił zatrucia. - Badania w żadnym z punktów nie wykazały już obecności bakterii z grupy coli ani przekroczenia norm występowania mikroorganizmów - informuje. - W związku z tym został wydany komunikat informujący o pełnej zdatności wody. Cała gmina Zławieś Wielka może cieszyć się bezpieczną wodą - dodaje Paweł Lisewski.
Mieszkańcy przez dwa tygodnie nie mogli spożywać wody z kranu. Najdłużej działania naprawcze Zakładu Usług Komunalnych trwały w budynku przy ul. Słonecznej 8 w Górsku.
O tym, że woda w gminie Zławieś Wielka jest zdatna do picia sanepid poinformował pod koniec czerwca. Wciąż jednak wykrywane były punktowe przekroczenia mikroorganizmów w budynku przy ul. Słonecznej w Górsku.