Za dewastację bydgoskiego orlika przy ul. Kościuszki odpowiada ośmioro nieletnich - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-07-06, 12:46 Natasza Trzebuchowska/BN

Za dewastację bydgoskiego orlika przy ul. Kościuszki odpowiada ośmioro nieletnich/fot. Bydgoskie Centrum Sportu, Pixabay

Ośmioro nieletnich od 12 do 14 lat odpowiada za zniszczenie bydgoskiego orlika przy ul. Kościuszki. Zniszczyli kontenery na terenie boiska i ich wyposażenie. Straty zostały oszacowane na 150 tysięcy złotych.

- Ich zachowanie oceni sąd rodzinny - informuje rzeczniczka bydgoskich policjantów nadkom. Lidia Kowalska. - W przypadku trzech dwunastolatków, z racji wieku będzie ono rozpatrywane jako przejaw demoralizacji, a w przypadku pozostałych pięciu osób jako czyn karalny dotyczący zniszczenia mienia - dodaje.



Sąd rodzinny może zobowiązać opiekunów prawnych do naprawienia szkody albo zapłaty zadośćuczynienia.



Przypomnijmy, do dewastacji orlika doszło najprawdopodobniej w weekend 13-14 czerwca - podawało Bydgoskie Centrum Sportu na swoim Facebooku. - Zniszczono dopiero co wyremontowaną części sanitarno-szatniową oraz pozostałe kontenery wchodzące w skład obiektu sportowego przy ul. Kościuszki 37 - czytamy w komunikacie.



