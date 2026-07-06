Kiedy inowrocławska tężnia zostanie uruchomiona? Do tego momentu jeszcze wiele miesięcy, rusza remont

2026-07-06, 13:49 Marcin Glapiak/BN

Miasto Inowrocław rusza z remontem tężni/fot. Stanisław J. Radziński/Wikipedia

Miasto Inowrocław rusza z remontem tężni. Na spływającą solankę trzeba będzie jednak poczekać wiele miesięcy. Ratusz właśnie wyłonił firmę, która naprawi zniszczone niecki.

- Umowa może zostać podpisana jeszcze w tym tygodniu, najpóźniej w kolejnym - mówi zastępca prezydenta Inowrocławia Szymon Łepski.



A jak długo potrwają prace nad remontem tężni? - Zgodnie z umową prace powinny być wykonane do 120 dni od dnia podpisania umowy, a więc ok. cztery miesiące - informuje zastępca włodarza miasta. Obawia się, że w tym roku tężnie z solanką nie zostaną uruchomione.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.