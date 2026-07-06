2026-07-06, 09:33 BN

Mieli pobić mężczyznę i ukraść mu samochód oraz psa. Dwie osoby trafiły do aresztu/fot. Magnific/ilustracyjna

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe nadzoruje śledztwo w sprawie rozboju, do którego doszło pod koniec czerwca w Bydgoszczy. Dwie osoby usłyszały zarzuty napadu rabunkowego, a mężczyzna dodatkowo odpowie za kierowanie skradzionym autem w stanie nietrzeźwości.

Do zdarzenia doszło 27 czerwca przy Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy. Policjanci otrzymali zgłoszenie o rozboju, a po krótkim czasie zatrzymali dwoje podejrzanych – Patryka O. i Martę Ś.



Jak ustalili śledczy, podejrzani mieli użyć przemocy wobec pokrzywdzonego. Według prokuratury uderzali i przyduszali go trzonkiem młotka oraz grozili pozbawieniem życia. Następnie zabrali jego samochód i psa.



Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutu dokonania rozboju. Dodatkowo Patryk O. usłyszał zarzut kierowania skradzionym samochodem w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało 1,21 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak przekazała prokuratura, mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwo.



Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obojga podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Śledztwo trwa. Za rozbój podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.