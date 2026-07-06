2026-07-06, 18:36 Tatiana Adonis/BN

Drugie życie wózków inwalidzkich. Można przekazać używany sprzęt, by pomóc dzieciom w szpitalach/fot. Magnific/ilustracyjna

Kujawsko-pomorskie biuro Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR zachęca do przekazywania używanych sprzętów. Wózki, zamiast kurzyć się w piwnicy lub trafić na śmietnik, zostaną odnowione i przekazane na szpitalne oddziały dziecięce.

- Wiemy, że często te wózki są zmieniane na nowsze, większe, więc zdecydowaliśmy, że zbierzemy je, odrestaurujemy i przekażemy do szpitala na oddziały onkologii, rehabilitacji czy nawet neurochirurgii - mówi Michał Słomiński, pełnomocnik Fundacji w naszym regionie. - Jeżeli ma stać, niszczeć lub czekać na jakąkolwiek okazję, to tutaj ona jest idealna, bo wózek dostaje nowe życie i dzieciaki będą z niego korzystały - dodaje.



W odświeżeniu używanych wózków pomoże firma z Fordonu. - Jeden z pracowników tej firmy również porusza się na wózku - informuje Michał Słomiński. - Zajmą się sprawą techniczną, czyli wszelkiego rodzaju smary, naprawy, czyszczenie będzie leżało po stronie pracowników tej firmy. Razem z naszymi dzieciakami na wózkach będziemy ten sprzęt odnawiać - dodaje.



Pierwsze wózki już trafiły do Fundacji. Na koleje czekają organizatorzy zbiórki. Kto chciałby wesprzeć akcję może się kontaktować z biurem fundacji w Bydgoszczy. Odnowione wózki trafią do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.