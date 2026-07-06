Przenieśmy się 2700 lat wstecz. Polskie Radio PiK z wizytą w Biskupinie [Wakacyjny przewodnik po regionie]

2026-07-06, 08:57 Tomasz Kaźmierski/BN

Archeolog Magdalena Zawol/fot. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Wracamy na Pałuki. Kim byli mieszkańcy Biskupina 2700 lat temu? O tym opowiedziała nam archeolog Magdalena Zawol z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

W 1933 roku dokonano odkrycia zachowanych w bardzo dobrym stanie drewnianych konstrukcji, które są pozostałościami po osiedlu obronnym z przełomu epoki brązu i epoki żelaza, czyli 2700 lat temu. - Odkrycia rozsławiły Biskupin nie tylko w kraju, ale i za granicą - mówi Magdalena Zawol. - Właśnie tutaj wiele nauk miało swój poligon początkowy, gdzie można było wypróbować wiele metod badawczych - dodaje.



Jak przyznaje przewodniczka, budownictwo dawnego Biskupina i znajdujące się tam konstrukcje drewniane „to już jest wspaniała wiedza na temat tego, jak faktycznie mogło takie osiedle obronne wyglądać”. A co wiemy na temat ludzi żyjących tam 2700 lat temu? W Muzeum Archeologicznym w Biskupinie możemy oglądać rekonstrukcje miejsc, w których żyli. - Mamy rekonstrukcję obozowiska łowców i zbieraczy z okresu mezolitu, z epoki kamienia, mamy osiedle pieszych rolników z długim domem sprzed 6000 lat oraz jest wioska piastowska, związana z początkami państwa polskiego - informuje Magdalena Zawol.



Nie wiadomo do końca, kim byli dawni mieszkańcy grodu obronnego. - Nie byli to Prasłowianie, jak przez wiele lat uważano - mówi archeolog. - Wiemy jednak, że zajmowali się głównie rolnictwem i właściwie ich życie polegało na pokonywaniu codziennych trudów związanych z tym, żeby przetrwać - dodaje.



O dawnych mieszkańcach Biskupina można posłuchać poniżej.



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