Przenieśmy się 2700 lat wstecz. Polskie Radio PiK z wizytą w Biskupinie [Wakacyjny przewodnik po regionie]

2026-07-06, 08:57  Tomasz Kaźmierski/BN
Archeolog Magdalena Zawol/fot. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Archeolog Magdalena Zawol/fot. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Wracamy na Pałuki. Kim byli mieszkańcy Biskupina 2700 lat temu? O tym opowiedziała nam archeolog Magdalena Zawol z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

W 1933 roku dokonano odkrycia zachowanych w bardzo dobrym stanie drewnianych konstrukcji, które są pozostałościami po osiedlu obronnym z przełomu epoki brązu i epoki żelaza, czyli 2700 lat temu. - Odkrycia rozsławiły Biskupin nie tylko w kraju, ale i za granicą - mówi Magdalena Zawol. - Właśnie tutaj wiele nauk miało swój poligon początkowy, gdzie można było wypróbować wiele metod badawczych - dodaje.

Jak przyznaje przewodniczka, budownictwo dawnego Biskupina i znajdujące się tam konstrukcje drewniane „to już jest wspaniała wiedza na temat tego, jak faktycznie mogło takie osiedle obronne wyglądać”. A co wiemy na temat ludzi żyjących tam 2700 lat temu? W Muzeum Archeologicznym w Biskupinie możemy oglądać rekonstrukcje miejsc, w których żyli. - Mamy rekonstrukcję obozowiska łowców i zbieraczy z okresu mezolitu, z epoki kamienia, mamy osiedle pieszych rolników z długim domem sprzed 6000 lat oraz jest wioska piastowska, związana z początkami państwa polskiego - informuje Magdalena Zawol.

Nie wiadomo do końca, kim byli dawni mieszkańcy grodu obronnego. - Nie byli to Prasłowianie, jak przez wiele lat uważano - mówi archeolog. - Wiemy jednak, że zajmowali się głównie rolnictwem i właściwie ich życie polegało na pokonywaniu codziennych trudów związanych z tym, żeby przetrwać - dodaje.

O dawnych mieszkańcach Biskupina można posłuchać poniżej.

Inne wakacyjne propozycje znajdziesz TUTAJ.

„Wakacyjny przewodnik po regionie" o dawnych mieszkańcach Biskupina

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie/fot. Facebook Brama biskupińska/fot. Luczkab16 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132193433 Biskupin chaty/fot. Chrumps - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40233643 Muzeum obok osady z eksponatami z wykopalisk/fot. Przemek Pietrak - https://globalquiz.org/en/quiz-image/biskupin-museum/, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45213412

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