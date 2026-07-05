2026-07-05, 17:57 Marcin Glapiak/BN

Niebezpieczny incydent w Żninie. W nocy, podczas awantury zraniona została kobieta/fot. Pixabay

Podczas nocnej (z soboty na niedzielę) awantury przy jednym ze sklepów na ul. Sienkiewicza w Żninie ostrym narzędziem została zraniona jedna z obecnych tam kobiet. Ucierpiała jej dłoń.

Dyżurny żnińskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu ok. godz. 1:00. W awanturze brała udział grupa osób. - Osoba, która posiadała ostry przedmiot w trakcie szarpaniny oddaliła się z miejsca przed przyjazdem patrolu - przekazał Polskiemu Radiu PiK oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żninie Piotr Kasprzak.



Zranionej kobiecie została udzielona pomoc medyczna. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości sprawcy oraz okoliczności zdarzenia.