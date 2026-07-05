Ruszyła letnia trasa Lewicy. Wicepremier oraz marszałek Sejmu w Kruszwicy podczas Kruszwickich Nowalijek

2026-07-05, 20:27 Marcin Glapiak/BN

Ruszyła letnia trasa Lewicy po Polsce pod nazwą „Lewica dowozi”. Przedstawiciele zawitali do Kruszwicy/fot. Marcin Glapiak

Ruszyła letnia trasa Lewicy po Polsce pod nazwą „Lewica dowozi”. Przez najbliższe tygodnie ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy tej partii będą odwiedzać dziesiątki miast, miasteczek i wsi. W niedzielę (5 lipca) spotkali się z mieszkańcami Kruszwicy podczas Kruszwickich Nowalijek.

- Chcemy pogadać z ludźmi, ale bez polityki, podać rękę, uśmiechnąć się, przytulić - informuje marszałek Włodzimierz Czarzasty. - Nie chcemy przekazywać żadnych informacji - dodaje.



Z kolei wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazuje, że co weekend, przez najbliższe 6/7 tygodni Lewica złoży wizytę w kolejnych polskich miastach. - Chcemy rozmawiać, mamy otwarte serca, wiemy, że mieszkańcy też tego potrzebują. Trzeba wyjść do ludzi - mówi. Krzysztof Gawkowski przyznaje również, że w trakcie swojej trasy przedstawiciele Lewicy mają zamiar też mówić o sukcesach partii w rządzie.



Odbyły się Kruszwickie Nowalijki



W niedzielę o godz. 12:00 uroczyście otwarto Kruszwickie Nowalijki, czyli imprezę promującą regionalne przysmaki i zdrowy styl życia. Na placu przy Mysiej Wieży swoje specjały serwowały lokalne firmy i Koła Gospodyń Wiejskich. Były pierogi z gęsiną, kiełbasy, kaszanka z gęsi, czarnina czy bigos z młodej kapusty. Nie zabrakło ryb, także z pobliskiego Jeziora Gopło. Były również ciasta, takie jak klasyczny sernik.



Tradycyjnie zorganizowano też konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. Tegoroczne Nowalijki z pewnością miło wspominać będą panie z KGW Niszczewice, które zgarnęły pierwsze miejsca za najciekawsze stoisko, za „Zupy z chałupy” i za danie „Dziarskie jarskie”



W ramach Kruszwickich Nowalijek odbył się spektakl dla dzieci pt. „Magiczna podróż z Calineczką”. Na zakończenie wydarzenia koncert zagrał Andrzej Cierniewski.