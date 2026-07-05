Osiem metrów średnicy, ponad sześć wysokości i można do niego wejść. Ogromne „Gniazdo” stanęło w parku w Ostromecku

2026-07-05, 16:59  Tatiana Adonis/BN
Ogromne „Gniazdo” stanęło w parku w Ostromecku/fot. Tatiana Adonis

Ogromne „Gniazdo” stanęło w parku w Ostromecku/fot. Tatiana Adonis

Monumentalna rzeźba o nazwie „Gniazdo” stanęła w parku w Ostromecku. Wykonana została z prawie pięciu ton wikliny, ma osiem metrów średnicy oraz 6,5 metrów wysokości. W niedzielę oficjalnie ją odsłonięto.

Autorem „Gniazda” jest Piotr Tołoczko z Politechniki Bydgoskiej. Jak mówi ma służyć temu, żeby poczuć się bezpiecznie. - Gniazda mają mieć funkcję przytulenia nas na moment, pozwolić na odpoczynek i moment wzrostu, żeby później móc odlecieć - przyznaje. - Możemy wejść do środka i odpocząć, oderwać się od tego, co jest na zewnątrz, poczuć ten materiał i wiklinę, a dzięki temu wyciszyć się. Później wychodzimy z tego gniazda nieco odmienieni - dodaje autor rzeźby.

Pierwsi chętni już weszli do „Gniazda”. - Jest ciepło i miło, weszłam do środka i zrobiłam wielkie „wow” - usłyszała nasza reporterka. - Kula jest bardzo przyjazną formą, zachęcającą do wejścia. Dodatkowe wrażenie robi widok z „Gniazda” na niebo - dodają odwiedzający.

„Gniazda” stanęło na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku. Instalacja zlokalizowana jest za Pałacem Starym w pobliżu Wisły. Realizacja projektu trwała 10 dni i pracowało nad nim 10 osób. To studenci i pracownicy Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej.

Relacja Tatiany Adonis

Ogromne „Gniazdo” stanęło w parku w Ostromecku/fot. Tatiana Adonis Ogromne „Gniazdo” stanęło w parku w Ostromecku/fot. Tatiana Adonis Ogromne „Gniazdo” stanęło w parku w Ostromecku/fot. Tatiana Adonis Ogromne „Gniazdo” stanęło w parku w Ostromecku/fot. Tatiana Adonis Ogromne „Gniazdo” stanęło w parku w Ostromecku/fot. Tatiana Adonis

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