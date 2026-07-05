Rękodzieło, pamiątki i sztuka. W centrum Tucholi niedaleko rynku otwarto Galerię Borów Tucholskich [zdjęcia]

2026-07-05, 12:24 Marcin Doliński/BN

W centrum Tucholi niedaleko rynku otwarto Galerię Borów Tucholskich/fot. Marcin Doliński

Można tam zobaczyć i kupić wyjątkowe przedmioty wykonywane przez artystów ludowych i rękodzielników z regionu. Mowa o nowo otwartej Galerii Borów Tucholskich w centrum Tucholi.

- Są ręcznie robione szydełka, glina, biżuteria, hafty borowiackie oraz ręcznie malowane talerzyki i kubki - mówi Adriana Basta-Jasnoch z Tucholskiego Domu Kultury. - Jest również fjut (syrop z buraka cukrowego), a przecież nie ma nic lepszego niż ruchanki z fjutem - dodaje.



Nowo otwarta galeria to dla turystów okazja, żeby poznali Bory Tucholskie oraz tutejszą kulturę, zwyczaje i tradycje.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego poniżej.