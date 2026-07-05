Niespokojnie na drogach regionu. Niedzielny poranek przyniósł serię zdarzeń

2026-07-05, 11:00  Tatiana Adonis, Bartosz Nawrocki/BN
Zderzenie dwóch osobówek na Rondzie Kujawskim w Bydgoszczy/fot. nadesłane

Zderzenie dwóch osobówek na Rondzie Kujawskim w Bydgoszczy/fot. nadesłane

Jedna osoba ranna w zderzeniu motoroweru z osobówką na DK 10 w Skępem, utrudnienia w ruchu bydgoskich tramwajów oraz zignorowanie czerwonego światła na Rondzie Kujawskim w Bydgoszczy. Niedzielny poranek niekoniecznie oznacza spokój na regionalnych drogach.

Kierujący motorowerem ranny w wypadku w Skępem na DK 10

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło rano na krajowej 10 na trasie Toruń - Płońsk. W miejscowości Skępe w powiecie lipnowskim motorower zderzył się z samochodem osobowym. Kierujący jednośladem został zabrany do szpitala w Lipnie, gdzie ustalana jest skala odniesionych przez niego obrażeń.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 71-letni mężczyzna, mieszkaniec Warszawy, kierując pojazdem marki Chevrolet w wyniku nieprawidłowego wykonywania manewru wyprzedzania uderzył w prawidłowo jadący pojazd typu motorower, którym poruszał się 66-letni mieszkaniec powiatu lipnowskiego - przekazała Magdalena Kuczmarska z lipnowskiej policji.

Ruch wahadłowy w tym miejscu zakończył się ok. godz. 11:30.

Zignorował czerwone światło na Rondzie Kujawskim w Bydgoszczy i wylądował na boku

Dwie osobówki zderzyły się na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, na Rondzie Kujawskim. Do zdarzenia doszło o godz. 9:03. Jak informuje nadkom. Lidia Kowalska, rzecznik bydgoskich policjantów, osobowy hyundai zawracał na rondzie i zignorował czerwone światło, doprowadzając do zderzenia z mercedesem. Pierwszy z pojazdów wylądował na boku. Jak informuje z kolei dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego straży pożarnej w Toruniu, w jednym z pojazdów znajdowały się trzy osoby, którym strażacy musieli pomóc się wydostać. Nikt nie został ranny, a sprawca zdarzenia został ukarany mandatem.

Wykolejenie tramwaju i uszkodzone tory w Bydgoszczy

Jak informuje bydgoski Zarząd Dróg, w wyniku wykolejenia tramwaju na Rondzie Toruńskim doszło do uszkodzenia torowiska. Do czasu zakończenia napraw tramwaje linii nr 3 kursują skróconą trasą przez Most Kazimierza Wielkiego. Obecnie trójka nie obsługuje przystanków: Fordońska/Bałtycka, Rondo Fordońskie i Rondo Toruńskie. Na czas objazdu autobus linii 89 został przekierowany z ul. Skłodowskiej-Curie na ul. Fordońską.

O wypadku w Skępem mówi Magdalena Kuczmarska z lipnowskiej policji

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