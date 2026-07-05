Ryczące maszyny opanowały Inowrocław. 21. Zlot Motocyklowy „Na Soli” [zdjęcia]
W ten weekend Inowrocław opanowały pojazdy na dwóch kołach. W mieście trwa 21. Zlot Motocyklowy „Na Soli”. Do stolicy Kujaw Zachodnich zjechali motocykliści z całego kraju.
Na miejscu była m.in. pierwsza motocyklistka, która mimo niepełnosprawności jeździ z powodzeniem na przystosowanej do swoich potrzeb dwukołowej maszynie. - Jestem po przejściu choroby Heinego-Medina oraz po wypadku - mówi kobieta o pseudonimie „Pantera”. - Motocykle to moja największa pasja - dodaje.
Ulicami Inowrocławia przejechała również parada motocykli. - Była bardzo liczna i długa, myślę, że na samej paradzie pojawiło się około tysiąca motocykli - informuje Radek Kiersztan z Riders Club Inowrocław.
Przy Galerii Solnej motocyklowe akrobacje pokazał za to Marcin Głowacki. Zobaczcie zdjęcia.
21. Zlot Motocyklowy „Na Soli” zakończy się w niedzielę.