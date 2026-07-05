Ryczące maszyny opanowały Inowrocław. 21. Zlot Motocyklowy „Na Soli” [zdjęcia]

2026-07-05, 10:00 Marcin Glapiak/BN

21. Zlot Motocyklowy „Na Soli”. Przy Galerii Solnej w Inowrocławiu motocyklowe akrobacje pokazał Marcin Głowacki/fot. Miasto Inowrocław, Jakub Zybała/Facebook

W ten weekend Inowrocław opanowały pojazdy na dwóch kołach. W mieście trwa 21. Zlot Motocyklowy „Na Soli”. Do stolicy Kujaw Zachodnich zjechali motocykliści z całego kraju.

Na miejscu była m.in. pierwsza motocyklistka, która mimo niepełnosprawności jeździ z powodzeniem na przystosowanej do swoich potrzeb dwukołowej maszynie. - Jestem po przejściu choroby Heinego-Medina oraz po wypadku - mówi kobieta o pseudonimie „Pantera”. - Motocykle to moja największa pasja - dodaje.



Ulicami Inowrocławia przejechała również parada motocykli. - Była bardzo liczna i długa, myślę, że na samej paradzie pojawiło się około tysiąca motocykli - informuje Radek Kiersztan z Riders Club Inowrocław.



Przy Galerii Solnej motocyklowe akrobacje pokazał za to Marcin Głowacki. Zobaczcie zdjęcia.



21. Zlot Motocyklowy „Na Soli” zakończy się w niedzielę.