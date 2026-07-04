Zmarła płk Urszula Tauer ps. „Ala”. Służyła w Armii Krajowej, walczyła w Powstaniu Warszawskim

2026-07-04, 22:03 DW

Zmarła płk Urszula Tauer ps. „Ala”/ Fot. Facebook, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz

- 4 lipca 2026 r., w samo południe, odeszła na wieczną wartę pani płk Urszula Tauer ps. „Ala” – żołnierka Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski, która przeżyła 105 lat - poinformowali członkowie bydgoskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Płk Urszula Tauer ps. „Ala”, Bydgoszczanka, była członkinią Koła Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Bydgoszcz, osobą oddaną pamięci o Polskim Państwie Podziemnym i etosowi żołnierzy AK.



- Odeszła jedna z ostatnich przedstawicielek pokolenia Kolumbów, które w czasie II wojny światowej stanęło do walki o wolną i niepodległą Polskę. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiego serca, skromności i niezłomnego ducha - napisali na facebookowym profilu członkowie bydgoskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.