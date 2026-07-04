Dwoje dzieci i czworo dorosłych trafiło do szpitala po wypadku na DK 15 pod Brodnicą

2026-07-04, 19:39 Agata Raczek/ DW

Wypadek na DK 15

Trzy samochody osobowe zderzyły się w Niewierzu niedaleko Brodnicy.

Pojazdami podróżowało siedem osób. Sześć z nich, w tym dwoje dzieci w wieku 3 i 5 lat, zostało przewiezionych do szpitala.



Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 60-letni mieszkaniec Gdańska zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z nadjeżdżającym samochodem. Siła uderzenia była tak duża, że drugi z pojazdów dachował. Chwilę później w tył auta sprawcy uderzył trzeci samochód.



Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Droga jest przejezdna.