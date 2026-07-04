„Samochód niekiedy jest niezbędny, by wydostać się z domu”. Pokaz aut dla osób z niepełnosprawnościami

2026-07-04, 22:00 Tatiana Adonis/DW

Na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy prezentowano samochody przystosowane dla osób z niepełnosprawnością/ Fot. Tatiana Adonis

Pozwalają na dotarcie do pracy, szkoły czy lekarza bez oglądania się na rozkład jazdy autobusów albo tramwajów. Na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy prezentowano samochody przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Były pojazdy z rampami dla pasażerów na wózkach oraz auta zmodyfikowane dla kierowców z niepełnosprawnościami. Każdy mógł zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami, obejrzeć pojazdy z bliska i poznać ich funkcjonalności.



- Osoby z niepełnosprawnościami chcą być niezależne, mogą to osiągnąć, korzystając z różnego rodzaju narzędzi - mówi Michał Słomiński pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Kujawsko-Pomorskiem. - Samochód niekiedy jest rzeczą niezbędną, żeby wydostać się z domu - dodaje.



Na takie auto można otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



Maksymalnie na samochód przystosowany do przewożenia osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim można otrzymać 154 500 zł przy założeniu, że auto kosztuje 230 000 zł. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wartości samochodu.



Pokaz zorganizował jeden z dystrybutorów samochodów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością przy współudziale bydgoskiej WSG oraz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.



Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.