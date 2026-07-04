Zdrowy piknik przed urzędem wojewódzkim w Bydgoszczy. Nie było koszy, ale były fantomy [zdjęcia, wideo]

2026-07-04, 21:00 Tatiana Adonis/DW

W Bydgoszczy zorganizowano piknik „Zdrowie bez granic”/ Fot. Tatiana Adonis

Bezpłatne badania, lekcja pierwszej pomocy udzielanej ludziom i zwierzętom, rozmowy z ratownikami - tak spędzali czas Bydgoszczanie.

Można było zajrzeć do środka karetki pogotowia i zasiąść za kierownicą policyjnego quada, ale także skorzystać z bezpłatnych badań i nauczyć się udzielania pierwszej pomocy zarówno ludziom jak i zwierzętom. Ratownicy wodni przypominali jak bezpiecznie wypoczywać nad morzem i jeziorem, a strażacy jak zapobiegać pożarom w domu. To wszystko działo się na pikniku rodzinnym pod hasłem „Zdrowie bez granic”, który zorganizowano w Bydgoszczy.



Piknik odbył się na parkingu przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. To wspólna inicjatywa Sanepidu i Caritas.



Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.