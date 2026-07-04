Najzacniejsze białogłowy i waleczni wojowie zjechali na zamek w Radzyniu Chełmińskim [zdjęcia]

2026-07-04, 17:00 Marcin Glapiak/DW

Trwa Rycerski Festiwal Tradycji z okazji 25-lecia Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego/ Fot. Marcin Doliński

Wielkie oblężenie zamku, pokazy walk i zawody łucznicze. Trwa Rycerski Festiwal Tradycji z okazji 25-lecia Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego.

Do Radzynia Chełmińskiego zjechały najzacniejsze białogłowy, waleczni wojowie i rycerze oraz miłośnicy średniowiecza. Obecnością swą uświetnili 25. urodziny tutejszego bractwa rycerskiego. Pytania zgromadzonym stawiał Marcin Doliński:



Skąd rycerz przyjechał na koniu?

Jako Bizantyjczyk występuję, to jest sztandar prosto z Konstantynopola sprzed upadku z 29 maja 1453 rok - usłyszał od jednego z nich.



- Prezentujemy nasze zbiory, żeby ludzie mogli się zapoznać z tym, jak mniej więcej wyglądało wyposażenie namiotu człowieka, będącego w długiej podróży na przełomie XIV i XV wieku. Mamy przewoźny namiot, łoże, które jest najważniejszym elementem wyposażenia. Mało kto jest świadom, że nawet możnowładcy, posiadający kilka siedzib, łoże mieli jedno i - jeżdżąc między swoimi siedzibami - wozili je ze sobą - mówi przedstawiciel Centrum Dawnych Sztuk Walk.