„Uczcijmy przyjaźń wykutą w ogniu wspólnej walki”. Toruń świętuje 250-lecie niepodległości USA

2026-07-04, 18:00 Mariusz Luda/DW

Województwo kujawsko-pomorskie uczciło 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki uroczystościami przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu/Fot. Mariusz Luda

Województwo kujawsko-pomorskie uczciło 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki uroczystościami przed urzędem marszałkowskim w Toruniu.

Wydarzenie miało szczególny wymiar ze względu na stacjonujące w mieście wojska amerykańskie oraz partnerstwo Torunia z Filadelfią.



- Niech ten wspaniały jubileusz będzie nie tylko okazją do świętowania, ale też zobowiązaniem dla nas wszystkich: byśmy wolności, demokracji i solidarności strzegli jako najcenniejszego skarbu - mówił podczas uroczystości marszałek Piotr Całbecki.



- Jestem niezwykle dumnym żołnierzem Big Red One, grupy, która uczestniczy w pisaniu europejskiej historii naszej dywizji. Dzisiaj świętujemy 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W 1776 roku odważni patrioci poświęcili swoje życie sprawie wolności. Tutaj w Polsce gromadzimy się, by uczcić ten kamień milowy oraz głębokie partnerstwo między naszymi narodami, przyjaźń wykutą w ogniu wspólnej walki - mówił Patrick Kane.



W przemówieniach podkreślano wspólne dążenie obu narodów do wolności oraz przypomniano, że amerykańska konstytucja była inspiracją dla polskiej Konstytucji 3 Maja.



Piotr Całbecki zaznaczał, że żołnierze wracający do Ameryki są ambasadorami regionu.



- Nie możemy zlekceważyć ich obecności, ponieważ ona jest gwarantem naszej wolności - mówił marszałek województwa.



Oba narody wymieniły się flagami, a nasi sojusznicy w uznaniu ich służby i współpracy z regionem otrzymali pamiątkowe odznaki z herbem województwa kujawsko-pomorskiego.