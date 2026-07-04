To najpiękniej pachnące wydarzenie w regionie. W Leszczach trwa Festiwal Lawendy

2026-07-04, 14:50 Marcin Glapiak/DW

IX Festiwal Lawendy na Kujawach potrwa w sobotę (4 lipca) do godziny 18. Patronat nad imprezą objęło Polskie Radio PiK/Fot. Marcin Glapiak

Prezentacje edukacyjne o leczniczych właściwościach ziół, koncerty folklorystyczne, wystawy rękodzielników i warsztaty, a nad wszystkim unosi się zapach lawendy. W Leszczach niedaleko Złotnik Kujawskich rozpoczął się IX Festiwal Lawendy.

Wśród kwiatów i ich miłośników z mikrofonem przechadzał się Marcin Glapiak.



Trudno wyobrazić sobie festiwal lawendy bez lodów lawendowych. Jak smakują?



- Rewelacyjnie. Polecam gorąco.



Specjalnie pani na te lody przyjechała?



- Dokładnie tak. Na gorącą kawę i lody lawendowe.



- Przyciągamy kwitnącym polem lawendy, ale i naszą energią, sielskością, gościnnością. Mamy unikalne produkty, wspaniałe panie z kół koła gospodyń, cudowne rękodzieło. Przyjeżdżają do nas wystawcy i zielarki z całej Polsk - mówi Karolina Grątkowska z Fundacji Lovenda Kujawska.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.



IX Festiwal Lawendy na Kujawach potrwa w sobotę (4 lipca) do godziny 18. Patronat nad imprezą objęło Polskie Radio PiK.

