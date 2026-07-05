W Toruniu młodzi i seniorzy dyskutują o demokracji w ramach międzynarodowego projektu

2026-07-05, 15:26  Adriana Andrzejewska-Kuras/DW
Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z partnerami ze Słowacji i Rumunii, by stworzyć artystyczny projekt, łączący pokolenia/ Fot. TUTW

Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z partnerami ze Słowacji i Rumunii, by stworzyć artystyczny projekt, łączący pokolenia/ Fot. TUTW

Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z partnerami ze Słowacji i Rumunii, by stworzyć artystyczny projekt, łączący pokolenia.

21 października w Toruniu odbędzie się premiera sztuki „W drodze do demokracji”. Powstaje w ramach projektu „Kultura jako potężne narzędzie budowania zaangażowania seniorów w życie demokratyczne”.

O przedsięwzięciu opowiada Agnieszka Furmańska-Maruszak, prezeska Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

- Projekt zakłada trzy działania. Pierwsze z nich, za które odpowiedzialny jest nasz słowacki partner, to wycieczki po wiedzę - wyprawy do miejsc pamięci związanych z socjalizmem w okolicach Koszyc. Kolejna część to trening, a potem organizowanie krótkich wywiadów z seniorami przeprowadzanych przez młodzież. Efektem tego jest m.in. minutowy filmik, w którym seniorzy odpowiadają na pytanie: Co jest dziś dla ciebie ważne w demokratycznym kraju? Wideo zostanie wykorzystane w sztuce. Następne działanie to międzypokoleniowe warsztaty pisarskie. Wiersze na temat demokracji piszą młodzi i starsi. Całość zwieńczy spektakl - mówi Agnieszka Furmańska-Maruszak.

Relacja Adriany Andrzejewskiej-Kuras

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