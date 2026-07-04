Święto w Golubiu-Dobrzyniu! Trwa Międzynarodowy Turniej Rycerski [zdjęcia, wideo, program]

2026-07-04, 13:24  Redakcja/DW
Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Fot. Monika Kaczyńska

Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Fot. Monika Kaczyńska

Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata, m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii.

Tegoroczną edycję turnieju rozpoczął barwny orszak rycerski już w piątek, 3 lipca. W sobotę od godz. 11 prezentują się wszystkie drużyny rycerskie, biorące udział w wydarzeniu.

Turniej relacjonujemy na antenie Polskiego Radia PiK - w serwisach informacyjnych oraz w audycji „Wsłuchaj się w region”.

Program 50. Jubileuszowego Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego

Sobota, 4 lipca 2026 r.

  • Godz. 11.00 – Uroczyste otwarcie turnieju, prezentacja drużyn, uhonorowanie współtwórców turniejów golubskich, wręczenie podziękowań i wyróżnień, wystąpienia gości honorowych.
  • Godz. 12.00 - Eliminacje konnego turnieju zręcznościowego rycerzy zagranicznych.
  • Godz. 12.00 - Eliminacje turnieju kuszniczego i łuczniczego.
  • Godz. 13.00 - Kaskaderskie pokazy konne.
  • Godz. 13.30 - Konny turniej zręcznościowy o pierścień Kasztelana Zamku Golubskiego.
  • Godz. 15.00 - Prezentacja Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
  • Godz. 15.30 – Kadryl konny w wykonaniu Stajni Zamkowej PAŁASZ.
  • Godz. 15.40 - Bitwa wojów -zabawa turniejowa dla najmłodszych.
  • Godz. 16.00 - Eliminacje konnego turnieju zręcznościowego rycerzy zagranicznych.
  • Godz. 17.00 – Joust- turniej konny rycerzy ciężkozbrojnych – kruszenie kopii.
  • Godz. 20.30- Konne potyczki „Szalonych Par”.
  • Godz. 22.00- Pokaz nocny „Koń i Ogień dwa żywioły”.

Niedziela, 5 lipca 2026 r.

  • Godz. 11.00 – Uroczyste otwarcie drugiego dnia turnieju, prezentacja drużyn, wystąpienia gości honorowych.
  • Godz. 11.30 – Międzynarodowy drużynowy konny turniej zręcznościowy ( o III m-ce).
  • Godz. 11.30 - Finały turnieju kuszniczego i łuczniczego.
  • Godz. 12.30 - Prezentacja Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
  • Godz. 13.00 - Konny turniej zręcznościowy o pierścień Kasztelana Zamku Golubskiego.
  • Godz. 14.00 - Kadryl konny w wykonaniu Stajni Zamkowej PAŁASZ.
  • Godz. 14.30 - Bitwa wojów -zabawa turniejowa dla najmłodszych.
  • Godz. 15.00 - Joust- turniej konny rycerzy ciężkozbrojnych – kruszenie kopii.
  • Godz. 15.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród dla zwycięzców turnieju kuszniczego i łuczniczego.
  • Godz. 16.00 –Wielki finał międzynarodowego drużynowego konnego turnieju zręcznościowego.
  • Godz. 17.00 – Kaskaderskie pokazy konne.
  • Godz. 17.30 – Uroczyste zakończenie turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla zwycięzców turnieju konnego.

Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Wideo: Monika Kaczyńska

Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Fot. Monika Kaczyńska Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Fot. Monika Kaczyńska Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Fot. Monika Kaczyńska Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Fot. Monika Kaczyńska Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Fot. Monika Kaczyńska Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Fot. Monika Kaczyńska Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Fot. Monika Kaczyńska Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Fot. Monika Kaczyńska Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Fot. Monika Kaczyńska Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Fot. Monika Kaczyńska

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