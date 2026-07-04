Święto w Golubiu-Dobrzyniu! Trwa Międzynarodowy Turniej Rycerski [zdjęcia, wideo, program]

Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata - m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii/ Fot. Monika Kaczyńska
Na Zamek Golubski przyjechali rycerze z całego świata, m.in. z Australii, Kanady, Szwecji i Norwegii.
Tegoroczną edycję turnieju rozpoczął barwny orszak rycerski już w piątek, 3 lipca. W sobotę od godz. 11 prezentują się wszystkie drużyny rycerskie, biorące udział w wydarzeniu. Turniej relacjonujemy na antenie Polskiego Radia PiK - w serwisach informacyjnych oraz w audycji „Wsłuchaj się w region”.
Program 50. Jubileuszowego Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego
Sobota, 4 lipca 2026 r.
Godz. 11.00 – Uroczyste otwarcie turnieju, prezentacja drużyn, uhonorowanie współtwórców turniejów golubskich, wręczenie podziękowań i wyróżnień, wystąpienia gości honorowych.
Godz. 12.00 - Eliminacje konnego turnieju zręcznościowego rycerzy zagranicznych.
Godz. 12.00 - Eliminacje turnieju kuszniczego i łuczniczego.
Godz. 13.00 - Kaskaderskie pokazy konne.
Godz. 13.30 - Konny turniej zręcznościowy o pierścień Kasztelana Zamku Golubskiego.
Godz. 15.00 - Prezentacja Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Godz. 15.30 – Kadryl konny w wykonaniu Stajni Zamkowej PAŁASZ.
Godz. 15.40 - Bitwa wojów -zabawa turniejowa dla najmłodszych.
Godz. 16.00 - Eliminacje konnego turnieju zręcznościowego rycerzy zagranicznych.
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